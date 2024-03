Nareszcie! Były obrońca Legii znalazł nowy klub. Na bezrobociu był prawie rok

W barwach Legii Johansson zagrał 45 meczów, w których strzelił dwa gole i zanotował trzy asysty. Mimo ogromnego jak na polskie warunki doświadczenia w lepszych klubach - blisko 200 meczów w AZ Alkmaar, prawie 100 występów w Panathinaikosie - ekstraklasy nie podbił. Z jego pobytu w Polsce najbardziej w pamięć zapadł przydomek, który nadał mu Czesław Michniewicz - "Ikea" - który obrońcy niezbyt się podobał.

Johansson w końcu znalazł klub. Były piłkarz Legii na bezrobociu spędził prawie rok

Latem zeszłego roku wygasł kontrakt Johanssona z Legią. I choć jego czas w Legii nie był najlepszy, to i tak jest zaskoczeniem jak długo nie mógł znaleźć nowego pracodawcy. Szwed spędzał na bezrobociu kolejne miesiące, a przecież nie jest już najmłodszy - 16 lutego obchodził 32. urodziny. W końcu jednak udało mu się znaleźć klub. Johansson podpisał umowę z IFK Goeteborg.

To jeden z najbardziej uznanych szwedzkich klubów, 18-krotny mistrz kraju i dwukrotny zwycięzca Pucharu UEFA. Szwedzi są jednak bardzo ostrożni. Umowę z Johanssonem - który w rodzimej lidze uzbierał 41 występów - podpisali jedynie do 31 lipca tego roku. To oznacza, że były piłkarz Legii pomoże klubowi w pierwszej połowie ruszającego w ten weekend sezonu. - Krótkoterminowa umowa daje nam szansę przetestować się nawzajem - powiedział dyrektor techniczny 13. drużyny poprzedniego sezonu Allsvenskan.

- Możliwość reprezentowania IFK Goeteborg to dla mnie dobra okazja i wielki honor. Jestem tu po to, żeby ciężko pracować i pomóc swoją wiedzą i doświadczeniem, które zyskałem przez lata - stwierdził Johansson w rozmowie z klubową stroną.

W pierwszej kolejce tegorocznego sezonu Allsvenskan IFK Goeteborg zagra z Djurgardens, czyli czwartą drużyną poprzednich rozgrywek. Ten mecz odbędzie się w poniedziałek 1 kwietnia o godzinie 14:00.