- Patrzę na to z ogromnym smutkiem. To nie jest tak, że każdy wyjazd polskiego klubu za granicę kończy się awanturami. Jest chyba jakiś problem z kibicami Legii, bo to jest kolejny raz, kiedy nie dostosowują się do standardów obowiązujących w innych krajach - mówił w grudniu ubiegłego roku Sławomir Nitras przed nominacją na stanowisko ministra sportu i turystyki. Kibice z "Żylety" odpowiedzieli wtedy politykowi Koalicji Obywatelskiej transparentem, na którym napisali "Nitras zmień dilera".

W marcu już jako szef resortu sportu i turystyki wrócił do sytuacji z Birmingham i Alkmaar. W Anglii kibice Legii starli się z policją, a w Holandii zaatakowany został prezes klubu Dariusz Mioduski. - Jeśli mówimy o kibicu z "Żylety", to mogę się zgodzić, że mu wolno więcej niż prezesowi klubu. Można krzyknąć coś, co prezesowi nie wypada. Ale jeżeli ktoś jest w Anglii, to sugeruję mu, żeby jednak uważał, bo policjant brytyjski wie lepiej, jakie jest tam prawo - mówił Nitras w Kanale Sportowym. Na to także odpowiedziała "Żyleta" kolejnym transparentem: "Zmiana dilera nie pomogła, Nitras przestań ćpać".

Minister sportu odpowiedział na transparent "Żylety". "Nie robi to na mnie wrażenia"

Sławomir Nitras został zapytany w rozmowie z Radiem Zet o ten baner oraz o to, czy nie boi się "Żylety". - Ja się kibiców na Łazienkowskiej nie boję. Dosyć tępa ta "Żyleta". Nie robi to na mnie wrażenia. Jedyne, co mnie denerwuje, to że mniejszość na stadionach - i nie dotyczy to tylko stadionu Legii - próbuje zdominować większość - powiedział Nitras.

- Proszę zauważyć, że w tym samym meczu obrażano mnie, pana Mioduskiego, Kostę Runjaicia, pana dyrektora Zielińskiego. Wszystkich obrażano. A wie pan, co mnie najbardziej ubodło na "Żylecie"? To, że kiedy jedna z rozgłośni radiowych postanowiła nawiązać współpracę z Polonią, to były obrzydliwe napisy na "Żylecie" - dodawał szef resortu sportu i turystyki. Wskazywał, że to generuje problem braku inwestorów w polskiej piłce.

Nitras atakuje kiboli i prezesów. "To wasza wina"

- Jeżeli ktoś uważa, że taka atmosfera na stadionach przyciąga pieniądze do piłki. Jeżeli ktoś się zastanawia, dlaczego prywatni inwestorzy chętniej finansują siatkówkę, lekką atletykę, a omijają szerokim łukiem piłkę nożną, to jest to wina "Żylety" i tego kibolstwa na trybunach, które jest w mniejszości na stadionach, ale dominuje - analizował. - Jeżeli w polskiej piłce brakuje pieniędzy, jeśli polskie kluby, zaczynając od Legii i kończąc na ostatnim w tabeli ŁKS-ie, mówią, że nie mają prywatnych inwestorów, to jest to wina "Żylety" i tych wszystkich kiboli, którzy odstraszają od piłki nożnej ludzi biznesu. To jest wasza wina - grzmiał. Zasugerował kibicom Legii także napisanie transparentu: "To jest nasza wina, że Legia dzisiaj ma problemy finansowe".

- Jako minister sportu, do tych wszystkich prezesów, którzy prowadzą jakąś grę z kibolami, zamiast twardo i konsekwentnie wymagać zachowania kultury, mówię: to jest wasza wina, że poważne pieniądze omijają polską piłkę nożną. To jest wasza wina - podsumował całą sytuację Sławomir Nitras.