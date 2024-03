Piłkarze Legii przyłapani na wódce. Jest stanowisko klubu

Legia Warszawa wciąż marzy o sukcesie na koniec trwającego sezonu. Wicemistrzowie Polski do liderującej Jagiellonii tracą siedem punktów i to ostatni moment na to, by włączyć się do walki o tytuł. Właśnie z białostoczanami rozegrają drugi mecz po przerwie reprezentacyjnej. Najpierw zmierzą się z Górnikiem Zabrze.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz szykuje tajną broń na Walię? "Oby nasze marzenia nie znalazły się w koszu"

Piłkarze Legii przyłapani. Rzecznik odpowiada

Legia tuż przed rozjechaniem się zawodników na zgrupowania reprezentacji wygrała z Piastem Gliwice. Piękne gole Josue i Marca Guala dały nadzieję na to, że sezon da się jeszcze uratować. Wydawało się, że wszystko może wrócić na odpowiednie tory. W poniedziałkowy poranek w przestrzeni medialnej zawrzało.

- Jak przygotować się do najważniejszej części sezonu? Wahadłowy Gil Dias i pomocnik Jurgen Celhaka postawili na skorzystanie z uroków nocnej Warszawy. W jednym z modnych klubów stolicy zamówili butelkę drogiej wódki i toczyli przy niej długie rozmowy - zapewne o tym, jak 1 kwietnia wygrać w Zabrzu z Górnikiem - czytamy na portalu Meczyki.pl.

Portal dotarł do fotografii, na której widać dwóch zawodników Legii, którzy smakują nocnego życia Warszawy - dosłownie i w przenośni. Zarówno Dias, jak i Celhaka nie należą do najlepszych piłkarzy stołecznego klubu. Do ich dyspozycji kibice niekiedy miewali zastrzeżenia.

Portugalczyk jawi się póki co jako transferowy niewypał. Wiosną rozegrał zaledwie cztery minuty w lidze, wszedł także na 20 minut rewanżowego meczu z Molde, kiedy sprawa awansu była rozstrzygnięta. Choć Runjaić kombinuje ze składem, to nawet w obliczu kryzysu, po Diasa nie sięga. Celhaka - choć otrzymywał więcej szans od Kosty Runjaicia - także nie zdołał przekonać do siebie trenera na tyle, by stać się wiodącą postacią klubu. Wiosną zagrał jedynie z ostatnim meczu z Piastem. Wszedł z ławki na siedem minut.

"Przegląd Sportowy" postanowił poprosić klub o głos w kwestii doniesień portalu Meczyki.pl. - Nie będziemy komentować tej sprawy - to słowa cytowanego przez "PS" rzecznika prasowego klubu Bartosza Zasławskiego.

Najbliższy mecz Legia Warszawa rozegra 1 kwietnia. Na wyjeździe zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Oba kluby dzielą tylko dwa punkty. Warszawianie są na piątej pozycji, a zespół Jana Urbana na siódmej.