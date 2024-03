2,5 roku i koniec. Klub ekstraklasy ogłasza. Prezes chce zostać prezydentem

Michał Kielan do Zagłębia Lubin dołączył 1 października 2021 roku. Wcześniej był Radnym Powiatu Lubińskiego związanym z partią Prawo i Sprawiedliwość. Po zmianie partii rządzącej w październiku 2023 roku stało się jasne, że również w Zagłębiu dojdzie do zmian, ponieważ właścicielem klubu jest państwowy KGHM. Te nadeszły już w końcówce marca.

Zagłębie Lubin odwołało prezesa. Michał Kielan chce być prezydentem

22 marca Zagłębie Lubin poinformowało, że na posiedzeniu Rada Nadzorcza klubu zdecydowała o odwołaniu Michała Kielana z funkcji prezesa. "Dziękujemy za pracę na rzecz Zagłębia oraz wkład w rozwój naszego Klubu i życzymy powodzenia w dalszej karierze zawodowej!" - czytamy w komunikacie. Następca ma został wyłoniony w procedurze konkursowej.

"Praca w roli Prezesa Zarządu ukochanego Klubu była dla mnie największym wyzwaniem w dotychczasowej karierze zawodowej, a jednocześnie spełnieniem dziecięcych marzeń. To był niezwykle intensywny czas - pełen trudnych decyzji, a jednocześnie fantastycznych momentów" - napisał odwołany prezes w oficjalnym oświadczeniu.

Kibice lubińskiego klubu raczej nie byli załamani decyzją Rady Nadzorczej. W komentarzach pisali m.in., że dziękują prezesowi "za nic" oraz nie zapamiętają wiele z jego kadencji. "Czas najwyższy" i "prezesa zapamiętamy z niczego" - czytamy w komentarzach.

A jaką dalszą karierę zawodową planuje Kielan? Jest to powrót do polityki. Konkretnie rozpoczął on kampanię wyborczą i ubiega się o funkcję prezydenta Miasta Lubina z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. 42-latek sam poinformował o tym jeszcze przed odejściem z Zagłębia.

Jednocześnie Kielan wystartuje także w wyborach do Rady Miasta Okręgu nr 4. "Mamy opracowany program dobrych zmian dla Lubina - będziemy o nich mówić" - napisał w mediach społecznościowych były prezes Zagłębia. Jego hasło wyborcze to "Nowy prezydent. Nowe możliwości".