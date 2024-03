Trzęsienie ziemi w klubie ekstraklasy. Prezes klubu stawia sprawę jasno

Cracovia zdobyła siedem punktów w sześciu meczach rundy wiosennej Ekstraklasy. Jedyne zwycięstwo zespołu prowadzonego przez Jacka Zielińskiego to triumf 6:0 nad Radomiakiem Radom. Przez to Cracovia znajduje się na dwunastym miejscu z 28 punktami, a przewaga nad strefą spadkową to "tylko" cztery punkty. Niewykluczone, że z końcem sezonu dojdzie do zmiany trenera w Cracovii. W poniedziałek portal WP SportoweFakty informował, że umowa z Zielińskim nie zostanie przedłużona, nawet jeśli trener spełni wymagania postawione przed startem sezonu.

W związku z tym w mediach zaczęły pojawiać się informacje o potencjalnych następcach. Wśród nich wymieniano Dawida Szulczka z Warty Poznań. Zgodnie z informacjami wyżej wspomnianego źródła, angaż 34-letniego szkoleniowca ma być na ostatniej prostej. Potem Mateusz Janiak przekazał, że Cracovia ma też rozważać Mariusza Misiurę ze Znicza Pruszków oraz Marka Papszuna, z którym klub miał się już skontaktować. W przypadku byłego trenera Rakowa wiadomo, że priorytetem jest praca za granicą. A jak do sprawy zatrudnienia nowego trenera podchodzi sam klub?

Szulczek zastąpi Zielińskiego w Cracovii? "Pewne spostrzeżenia dziennikarskie"

Mateusz Dróźdż, prezes Cracovii rozmawiał z "Gazetą Krakowską" przed kolejną kolejką Ekstraklasy. Na samym początku podkreślił, że Zieliński ma pracę do wykonania w tym sezonie. - Trener Zieliński ma plan do zrealizowania i na tym się koncentrujemy. Analiza będzie dokonana w maju i zostaną podjęte decyzje. Jeśli będą jakieś informacje dotyczące jego, to trener Zieliński najpierw dowie się o tym od prezesa, a nie z gazet. Teraz najważniejsze jest pomóc trenerowi na tyle, na ile się da, byśmy poprawili swoje miejsce w tabeli, a co do ewentualnych ruchów, to przyjdzie na to czas po dokonanej analizie - powiedział.

A jak Dróżdż odnosi się do samych doniesień medialnych związanych z zatrudnieniem nowego trenera? - Oczywiście w futbolu trzeba mieć plan A, B, czy C, ale te informacje, które się niedawno pojawiły, to są pewne spostrzeżenia dziennikarskie, które są jednak dalekie od realizacji. Koncentruję się na tym, by pomóc trenerowi. Nie jest prawdą, że rozmowy z jakimkolwiek trenerem są na ostatniej prostej. Tak jak mówię, musimy mieć pewien plan działania - dodaje prezes Cracovii.

Zarówno w przypadku Szulczka, jak i Misiury, istotny dla Cracovii jest fakt, że ich kontrakty z obecnymi pracodawcami, czyli Wartą Poznań i Zniczem Pruszków, wygasają z końcem czerwca tego roku. Obaj też pracują w obecnych klubach od początku sezonu 21/22. Szulczek w Warcie osiągnął średnią 1,33 pkt na spotkanie (to tyle samo, ile teraz ma Zieliński w Cracovii), a Misiura ma w Zniczu średnią 1,36 pkt na mecz.

Cracovia zagra w kolejnym meczu Ekstraklasy na wyjeździe z Pogonią Szczecin. Ten mecz odbędzie się w sobotę 30 marca o godz. 20:00.