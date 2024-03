Grosicki obnażył się przed dziennikarzem. "Trzeba będzie spojrzeć w lustro"

Kamil Grosicki mimo 35 lat nadal czaruje polskich kibiców. Po tym, jak blisko trzy lata temu wrócił do Pogoni Szczecin, momentalnie stał się wielką gwiazdą ekstraklasy. W ten sposób zapracował na powrót do reprezentacji Polski i ma szansę zagrać w nadchodzących barażach o Euro 2024.

REKLAMA

Zobacz wideo Dwa lata temu grał w 2. lidze, teraz jest w kadrze Probierza. "Radość i duma"

Kamil Grosicki mówi o zbliżającym się końcu kariery. "Nakręcam się każdym dniem"

Dla 35-letniego skrzydłowego są to zapewne ostatnie tak wielkie momenty kariery. Ta nieubłaganie zbliża się do końca, choć sam zawodnik patrzy na sprawę nieco inaczej. - Nakręcam się każdym dniem, bo wiem, że duże wyzwanie cały czas jest przede mną - stwierdził w rozmowie z Mateuszem Borkiem w programie "Przesłuchanie" w Kanale Sportowym.

Następnie Grosicki został zapytany o to, czy boi się końca kariery. - Boję się i staram się o tym w ogóle nie myśleć. Jak będę o tym myślał, to wpłynie to na moją koncentrację i formę podczas meczów oraz treningów. Kontuzje mnie omijają, nadal jestem zawodnikiem reprezentacji Polski. To mi pokazuję, że bardzo dobrze wykonuję swoją pracę i cieszę się tym - powiedział.

- Gram w Pogoni, moim klubie, w którym się wychowałem. Mam przed sobą cele, zdobywam nagrody indywidualne, chociaż wolałbym te drużynowe. Mimo wieku cały czas podnoszę sobie poprzeczkę i chcę jeszcze więcej - dodał.

Kamil Grosicki zdradza, co chciałby robić po zakończeniu kariery. "To całe moje życie"

A co 93-krotny reprezentant Polski chciałby robić na sportowej emeryturze? - Przyjdzie taki czas, że trzeba będzie spojrzeć w lustro i powiedzieć, czy to jest ten moment. Na pewno takie obawy będą. Na to muszę się przygotować, żeby po zakończeniu kariery mieć cel na dalsze funkcjonowanie. Będę robił wszystko, aby pozostać przy piłce. To jest całe moje życie i jakieś pomysły mam, ale pochodzę do tego spokojnie - wyjaśnił.

Na razie Kamil Grosicki koncentruje się na nadchodzących barażach o Euro 2024. Natomiast po zakończeniu przerwy reprezentacyjnej wróci do Pogoni, z którą ma szanse na dwa trofea. Szczecinianie są w grze o mistrzostwo Polski (obecnie są na szóstym miejscu w tabeli) oraz krajowy puchar (są w półfinale). Wielka w tym zasługa doświadczonego skrzydłowego, który w 32 meczach tego sezonu strzelił 14 goli i zanotował 13 asyst.