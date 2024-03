Co za sensacja! Klub z ekstraklasy chce Marka Papszuna. Są po rozmowach

Marek Papszun w czerwcu zeszłego roku pożegnał się z Rakowem Częstochowa. Po znakomitej pracy, jaką wykonał z tym klubem, awansie do ekstraklasy, mistrzostwie Polski, dwóch pucharach i dwóch superpucharach Polski wydawało się, że szkoleniowiec szybko znajdzie bardziej atrakcyjną pracę. Tak się jednak nie stało, choć Papszun był wymieniany w gronie kandydatów na szkoleniowca Dynama Kijów, Szachtara Donieck, Schalke 04 czy OFI Kreta, a także na selekcjonera reprezentacji Polski, Czech i Łotwy. Czy w tej sytuacji wróci do pracy w ekstraklasie?

Sensacyjne wieści ws. Papszuna. Jest oferta z ekstraklasy. "Wchodzi w grę"

Jak poinformowało WP Sportowe Fakty, bez względu na wynik sportowy po zakończeniu sezonu z Cracovią pożegna się trener Jacek Zieliński. 62-latkowi kończy się kontrakt i nie zostanie przedłużony. Zdaniem portalu kandydatem na jego miejsce jest obecny szkoleniowiec Warty Poznań - Dawid Szulczek. Z kolei dziennikarz współpracujący z Eleven Sports i Kanałem Sportowym Mateusz Janiak ustalił, że potencjalnych następców Zielińskiego jest więcej.

Informacje w tej sprawie przekazał na platformie X. - Co do Szulczka w Cracovii - jak słyszę, to bardzo mocna kandydatura, ale nie jedyna i do porozumienia jeszcze daleko. Cracovia się rozgląda, w grę wchodzą też Mariusz Misiura ze Znicza i Marek Papszun, z którym już się kontaktowano, ale wiadomo, dla niego priorytet to zagranica - napisał.

Powrotu 49-latka na ławkę trenerską nie można zatem wykluczyć, choć wydaje się, że wcześniej odrzucał oferty dużo silniejszych zespołów. Cracovia w tym momencie jest dopiero na 12. miejscu w tabeli ekstraklasy z dorobkiem 28 punktów. Nad będącą w strefie spadkowej Puszczą Niepołomice ma jedynie cztery punkty przewagi. W kolejnych miesiącach czeka ją więc walka o utrzymanie.