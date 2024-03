Fatalne wiadomości dla Lecha Poznań. Gwiazda w tym sezonie już nie zagra

Złe wieści płyną z Poznania. Kolejny piłkarz dołączył do grona kontuzjowanych i nie zagra już do końca trwającego sezonu. Mariusz Rumak nie będzie mógł korzystać z usług Dino Hoticia, który nabawił się urazu mięśniowego i przejdzie zabieg. Lech na dwa miesiące przed końcem rozgrywek ma cztery punkty straty do prowadzącej w tabeli Jagiellonii Białystok.

