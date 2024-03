Gigantyczna afera po derbach Śląska. Górnik wskazał winnego. Uderzył w Ruch

Blisko 40 tysięcy ludzi oglądało mecz Ruchu Chorzów z Górnikiem Zabrze 1:2 (0:1). Gole dla gości zdobywali Adrian Kapralik i Soichiro Kozuki, zaś dla gospodarzy trafił Soma Novothny. Po zakończonym spotkaniu więcej niż o piłce nożnej mówi się jednak o skandalu. Stadion Śląski doznał poważnych zniszczeń.

Burza po meczu w Chorzowie. "Klasy nie kupisz"

- W czasie spotkania doszło do skandalicznych wydarzeń. Kibice z Zabrza zdemolowali część Stadionu Śląskiego, którą zajmowali. Zniszczone zostały wszystkie pomieszczenia w okolicach sektoru gości, w tym serwerownia - informował "Dziennik Zachodni".

Powyższe źródło cytowało także pracownika Stadionu Śląskiego. - To było celowe działanie, niszczono metodycznie wszystko, co stało na drodze. Kopniakami wyłamywano drzwi, także tez metalowe, bez klamek, prowadzące do serwerowni.

- Klasy nie zachowali też kibice Ruchu. Próbowali przedostać się do sektora gości i starli się z ochroną. Zrobili sporo zniszczeń w łazienkach - pisał w relacji pomeczowej dziennikarz Sport.pl Paweł Matys.

Na Stadionie Śląskim oszacowano wstępnie straty na kilkaset tysięcy złotych. W niedzielę 17 marca mogliśmy przeczytać pierwsze oświadczenia po skandalicznych wydarzeniach.

- Już wstępne oględziny dokonane krótko po meczu przez Klub i Zarządcę Obiektu wykazały znaczne zniszczenia w sektorze gości. Trwa szacowanie strat, ale już teraz pewne jest, iż będą to niebagatelne kwoty, których pokrycia będziemy oczekiwać od sprawców jako organizator imprezy masowej, zgodnie z literami prawa powszechnego i związkowego - pisał Ruch Chorzów.

W poniedziałek doczekano się także komentarza ze strony Górnika Zabrze. - Z naszych informacji wynika, że do zniszczeń doszło w momencie, gdy kibice Ruchu Chorzów próbowali sforsować bramę i wtargnąć na sektor Górnika. Ochrona skoncentrowała się przede wszystkim na powstrzymywaniu kibiców organizatora - czytamy na oficjalnym profilu klubu na portalu X.

Zabrzanie zwrócili uwagę, że nie zostali poinformowani i nie uczestniczyli w protokole odbioru sektora gości. - Mamy nadzieję, że dzięki zapisom z kamer monitoringu, służby bezpieczeństwa szybko ustalą wszystkich sprawców aktów wandalizmu i pociągną ich do odpowiedzialności. Liczymy, że pozwoli to na skupienie uwagi publicznej na najważniejszym elemencie Wielkich Derbów Śląska, czyli wydarzeniach boiskowych, a więc drugim z rzędu zwycięstwie Trójkolorowych - napisano.

Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź z chorzowskiej strony. Tym razem głos zabrał sam rzecznik prasowy Ruchu Tomasz Ferens. Jego reakcja była stanowcza.

- Nie dość, że bezczelne, to jeszcze kłamliwe oświadczenie. Przedstawiciel Górnika Zabrze oczywiście był obecny przy oględzinach sektora gości po meczu. Możesz wygrać derby, ale klasy nie kupisz - napisał.

Można przypuszczać, że to nie koniec tej sprawy. Ruch Chorzów po 25 meczach jest na przedostatnim miejscu w tabeli. Górnik jest 7. Oba zespoły, tak jak reszta ligi, odpoczną teraz od rywalizacji ze względu na przerwę reprezentacyjną. Po niej zagrają odpowiednio z Rakowem Częstochowa i Legią Warszawa.