Niewytłumaczalna wpadka mistrza Polski. Zdecydował gol w 98. minucie [WIDEO]

Raków Częstochowa wrócił ostatnio do optymalnej formy. Po bolesnej porażce z Piastem Gliwice (0:3) w ćwierćfinale Pucharu Polski dosłownie rozbił u siebie Lecha Poznań aż 4:0. I choć w kuriozalnych okolicznościach zremisował później z Puszczą Niepołomice (1:1), to w środę pewnie pokonał na wyjeździe Koronę Kielce 2:0. Mimo dwóch ostatnich zwycięstw ŁKS-u - 3:2 z Puszczą oraz 1:0 z Wartą Poznań mistrzowie Polski byli ogromnymi faworytami niedzielnego starcia.

Sceny w meczu ŁKS - Raków. Niewiele brakowało do sensacji sezonu

Spotkanie mogło jednak kapitalnie rozpocząć się dla gospodarzy, ponieważ już w 11. minucie Kamil Dankowski trafił w słupek. Widać było, że ta sytuacja podziałała motywująco na Raków, który błyskawicznie ruszył do ataku i kilkadziesiąt sekund później mógł nawet objąć prowadzenie, ale po sprytnym "lobie" Bartosza Nowaka piłka spadła jedynie na górną siatkę.

Niewiele działo się aż do końcówki pierwszej połowy, gdy najpierw dobrą interwencją popisał się Aleksander Bobek, a następnie obrońca Levent Gulen uratował zespół przed utratą gola. W tej drugiej akcji piłka po uderzeniu głową Tudora zmierzała już do pustej bramki. Chorwat nieszczęśliwie upadł po tym na murawę i uszkodził lewy bark. Tym samym sztab Rakowa zdecydował się go zmienić, a na jego miejsce wpuścić Dawida Drachala. W doliczonym czasie gry 19-latek miał nawet okazję wpisać się na listę strzelców, ale jego strzał odbił bramkarz.

Od początku drugiej połowy goście zaczęli wyraźnie przejmować inicjatywę i tworzyć sobie coraz lepsze okazje. Najpierw gola na 1:0 mógł strzelić John Yeboah, a następnie Zoran Arsenić. Dwukrotnie znakomicie zachował się jednak Bobek, który rozgrywał kapitalne zawody. Niedługo potem swoją szansę miał również Koczergin, który sprytnie wymanewrował obrońców, ale uderzył nad poprzeczką.

Koszmar ŁKS-u. Raków wyrównał w 98. minucie meczu

W 67. minucie po wideoweryfikacji sędzia Bartosz Frankowski odgwizdał rzut karny dla ŁKS-u za zagranie ręką Gustava Berggrena. Do futbolówki podszedł Dani Ramirez i po raz piątym sezonie skutecznie wykorzystał jedenastkę. Piłkarze Dawida Szwargi musieli zatem narzucić jeszcze większe tempo, aby odrobić straty. Pięć minut później mieli kolejną wyborną okazję, ale strzał Racovitana ponownie obronił Bobek. Goście nie dawali za wygraną, ale w 82. minucie to rywale mogli zadać decydujący cios. Słupek znów uratował jednak Kovacevicia po uderzeniu Ramireza.

Kiedy wydawało się, że ŁKS pokona Raków i wyprzedzi Ruch Chorzów w tabeli ekstraklasy, to w 98. minucie do wyrównania doprowadził Giannis Papanikolaou, który właśnie wrócił do gry po blisko półrocznej przerwie spowodowanej kontuzją. Grek wykorzystał zamieszanie w polu karnym i z najbliższej odległości wbił piłkę do bramki. "Nieprawdopodobne. W ostatniej sekundzie meczu. Ależ dramatyczna końcówka" - relacjonowali komentatorzy Canal+ Sport.

Bohaterem ŁKS-u mógł zostać 19-letni Aleksander Bobek, który według Sofascore zanotował sześć udanych interwencji i jedno skuteczne wyjście. Łącznie wystawiono mu za to spotkanie notę - 8,1. (Ramirez otrzymał 8,7).

ŁKS Łódź - Raków Częstochowa 1:1 (0:0)

Gole: Ramirez (69' k.) - Papanikolaou (90+7')

Po 25. kolejkach ŁKS pozostaje zatem na ostatniej pozycji w tabeli z dorobkiem 17 pkt i siedmioma pkt straty do będącej poza strefą spadkową Korony Kielce. Raków awansował za to właśnie na trzecie miejsce w ligowej tabeli (44 pkt).