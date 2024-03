Sceny na derbach Śląska. Kibice dali o sobie znać w bardzo zły sposób [WIDEO]

W sobotę o godzinie 17:30 odbyły się wielkie derby Śląska. Tego dnia Ruch Chorzów podejmował u siebie Górnika Zabrze. Faworytem tego starcia byli goście, którzy wygrali trzy z pięciu ostatnich meczów. Gospodarze natomiast rozczarowują w bieżącym sezonie i są skazani na walkę o utrzymanie.

Awantura na trybunach na Stadionie Śląskim

Jeszcze przed rozpoczęciem tego meczu na trybunach doszło do sporego zamieszania. Maciej Szcześniewski opublikował nagrania, na których widać, jak w pewnym momencie część kibiców gości przeskakuje przez barierki i gromadzi się na trybunie. Następnie bardziej agresywni fani prowokowali kibiców Ruchu i szarpali za siatkę. "Nerwowo" - skwitował Szcześniewski. Kibice gospodarzy z kolei zaprezentowali oprawę z napisem "Niech kipi kocioł, ogień się pali - dziś bez litości dla naszych rywali" oraz odpalili materiały pirotechniczne.

Z powodu oprawy fanów Ruchu Szymon Marciniak musiał na chwilę przerwać grę. Pierwsza połowa nie była porywająca. W 39. minucie gola dla Ruchu strzelił Filip Starzyński, ale po konsultacji z wozem VAR sędzia nie uznał tego trafienia. Co nie udało się gospodarzom, to udało się gościom, ponieważ w doliczonym czasie gry do siatki trafił 21-letni napastnik Adrian Kapralik. W drugiej połowie prowadzenie Górnika podwyższył Soichiro Kozuki. Ruch się nie poddawał, ale był w stanie zdobyć jedynie honorową bramkę. W 86. minucie na listę strzelców wpisał się Soma Novothny.

Ruch Chorzów 1:2 Górnik Zabrze

Strzelcy: Novothny (86') - Kapralik (45+4'), Kozuki (81')

Po 25 kolejkach Górnik Zabrze ma na koncie 39 punktów i tymczasowo zajmuje szóste miejsce. Natomiast sytuacja Ruchu Chorzów coraz bardziej się komplikuje. Zespół znajduje się w strefie spadkowej na 17. pozycji i do bezpiecznej strefy traci sześć punktów.