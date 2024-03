Sensacja w ekstraklasie. Wielkie rozczarowanie dla wicelidera

Po sobotniej wyjazdowej wygranej Jagiellonii Białystok z Radomiakiem Radom 2:0, Śląsk Wrocław już przed meczem na własnym stadionie z Puszczą Niepołomice wiedział, że nie wskoczy przed przerwą na kadrę na pozycję lidera ekstraklasy. Drużyna Jacka Magiery, która wiosną wygrała tylko jedno spotkanie, jednak chciała zrównać się punktami z rywalem z Białegostoku, a do tego utrzymać drugie miejsce przed atakiem Rakowa Częstochowa. Jednak to goście z Niepołomic musieli się przed wyprawą do Wrocławia mieli więcej zmartwień. Nie wygrali ani jednego z sześciu spotkań rozegranych w 2024 roku, przez co nawet po odrobieniu meczu zaległego (0:1 z Piastem Gliwice) znajdowali się w strefie spadkowej.

Wielkie rozczarowanie we Wrocławiu. Śląsk zatrzymany przez beniaminka

Początek tego spotkania był dość wyrównany. Po kwadransie jednak znacznie konkretniejszy w swoich działaniach zaczął być Śląsk Wrocław. W 15. minucie po rzucie rożnym piłka spadła pod nogi Simeona Petrowa, ale strzał Bułgara został świetnie zablokowany na linii bramkowej przez Wojciecha Hajdę.

W 21. minucie trybuny wrocławskiego stadionu były w szoku, gdy sędzia Karol Arys podyktował rzut karny dla Puszczy Niepołomice za starcie Aleksa Petkowa z Kamilem Zapolnikiem. Taki stan nie potrwał jednak długo, bo Arys został przywołany do monitora przez VAR i mógł na własne oczy zobaczyć na powtórkach efektowne padolino napastnika Puszczy, który wyleciał niczym ptak w powietrze, zanim w ogóle nastąpił jakikolwiek kontakt między nim a obrońcą Śląska. Zamiast jedenastki była więc żółta kartka dla zawodnika gości. Kilka chwil później piłkarze beniaminka oddali jedyny w pierwszej połowie celny strzał, jednak próba głową Łukasza Sołowieja była zdecydowanie zbyt mizerna, by zaskoczyć Rafała Leszczyńskiego.

Ostatni kwadrans pierwszej części gry należał do Śląska, ale w bramce Puszczy bardzo dobrze dysponowany był Oliwier Zych. 20-letni bramkarz najpierw obronił zaskakujący strzał z dystansu Erika Exposito w 38. minucie, a pięć minut później fantastycznie spisał się po próbie głową Simeona Petrowa. To właśnie dzięki Zychowi na przerwę oba zespoły schodziły przy wyniku bezbramkowym.

Druga połowa zaczęła się dość spokojnie, ale po około dziesięciu minutach Śląsk znów zaczął intensywniej nacierać na bramkę Puszczy. W 58. minucie po świetnym prostopadłym podaniu Patricka Olsena, Matias Nahuel Leiva nie zdołał z ostrego kąta pokonać Oliwiera Zycha. Trzy minuty później zbyt lekko na bramkarza Puszczy uderzył Patryk Klimala.

Powodzenia nie przyniosły także uderzenia z dystansu piłkarzy obu zespołów. Peter Pokorny i Konrad Stępień strzelali z dalszej odległości tak, że obaj bramkarze nie mogli się pomylić.

W drugiej połowy Śląsk miał zdecydowanie więcej z gry. W 77. minucie przed bardzo dobrą szansą stanął Patryk Klimala, który po podaniu Matiasa Nahuela Leivy był sam na sam z Oliwierem Zychem, ale na tyle długo zwlekał ze strzałem, że skutecznie zablokował go Artur Craciun. W końcówce Klimala próbował nawet przewrotki, ale i w ten sposób nie udało mu się trafić do siatki. W doliczonym czasie gry interweniować musiał jeszcze bramkarz Śląska Rafał Leszczyński, który obronił strzał z dystansu Thiago.

Więcej już we Wrocławiu się nie wydarzyło. Śląsk bezbramkowo zremisował z Puszczą Niepołomice, przez co z 46 punktami traci do prowadzącej Jagiellonii Białystok dwa punkty i w niedzielę może stracić drugie miejsce w tabeli na rzecz Rakowa Częstochowa, który zagra na wyjeździe z ŁKS Łódź. Puszcza z 24 punktami przynajmniej do niedzieli zdołała wyprzedzić Koronę Kielce (zagra z Pogonią Szczecin) i wydostać się ze strefy spadkowej.