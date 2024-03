Co za końcówka w Wielkich Derbach Śląska. Kibice zobaczyli "cieszynkę sezonu" [WIDEO]

Górnik Zabrze bardzo dobrze rozpoczął rundę wiosenną ekstraklasy. Nie dość, że wygrał trzy z pięciu dotychczasowych spotkań, to poniósł tylko jedną porażkę i niespodziewanie wskoczył do czołówki ligowej. Nie można tego powiedzieć o Ruchu, który wygrał tylko raz, a ostatnio, mimo że większość zespołu zaatakował tajemniczy wirus, to został zmuszony do rozegrania spotkania ze Stalą Mielec i finalnie przegrał 1:3. Beniaminek ekstraklasy nie był zatem faworytem starcie z piłkarzami Jana Urbana.

Górnik pokonał Ruch w Derbach Śląska. Ogromny problem piłkarzy Janusza Niedźwiedzia

123. Derby Śląska po raz pierwszy od 15 lat zostały rozegrane na Stadionie Śląskim w Chorzowie i przyciągnęły na trybuny nieco ponad 38 tys. fanów. Było to starcie trzeciej i czwartej najlepszej drużyny wszech czasów w tabeli ekstraklasy. Tuż przed rozpoczęciem meczu nie brakowało nerwowej atmosfery na trybunach.

"Niech kipi kocioł, ogień się pali - dziś bez litości dla naszych rywali" - tak brzmiała treść oprawy, która została zawieszona przez gospodarzy. Odpalone zostały też materiały pirotechniczne.

Sobotnie spotkanie nie należało jednak do najciekawszych, a mało tego przez oprawę kibiców sędzia Szymon Marciniak zarządził przerwę w grze. Na pierwszą dobrą okazję musieliśmy czekać dopiero do 39. minuty, kiedy Filip Starzyński umieścił piłkę w siatce. Po konsultacji z systemem VAR Marciniak odgwizdał jednak przewinienie.

Gdyby 32-latkowi udało się strzelić gola, to byłoby to dla niego kapitalne zwieńczenie niesamowitej serii. Profil ekstraklasy poinformował, że wspólnie z Rafałem Janickim z Górnika mają najdłuższe serie sezonów w naszej lidze: Starzyński - 13 z rzędu, Janicki - 14.

Co nie udało się gospodarzom, to udało się gościom, ponieważ w doliczonym czasie gry do siatki trafił 21-letni napastnik Adrian Kapralik, który wcześniej przebiegł z piłką co najmniej kilkadziesiąt metrów. I choć jego pierwszy strzał obronił Stipica, to przy dobitce był bez szans. "Ale poszedł. Buda. Bez dyskusji, bez godania." - przekazali komentatorzy Canal+ Sport, którzy relacjonowali mecz śląską gwarą.

Od początku drugiej odsłony gospodarze ruszyli do ataku, ale wciąż nie mogli znaleźć sposobu na pokonanie Daniela Bielicy. Dopiero w 81. minucie kibice zobaczyli kolejnego gola, ale to Górnik niespodziewanie podwyższył prowadzenie, a po imponującym rajdzie perfekcyjne uderzenie z narożnika pola karnego oddał Kozuki, który w niecodzienny sposób cieszył się z trafienia. "Cieszynka sezonu" - czytamy na Twitterze.

Nie minęło sześć minut, a gola kontaktowego strzelił wprowadzony chwilę wcześniej Soma Novothny, który wykorzystał dobre dośrodkowanie z rzutu wolnego i głową umieścił piłkę w siatce. Do końca meczu wynik nie uległ już zmianie, a tym samym Ruch poniósł 11. porażkę w tym sezonie.

Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:2 (0:1)

Gole: Novothny (87') - Kapralik (45+4'), Kozuki (81')

Po tym zwycięstwie Górnik awansował na szóstą lokatę w tabeli ekstraklasy z dorobkiem 39 pkt. Ruch za to ma coraz większy problem i wydaje się, że tylko cud mógłby go uratować przed spadkiem do I ligi. Piłkarze Janusza Niedźwiedzia okupują 17. lokatę i mają na koncie 18 pkt, tracąc pięć do wyjścia ze strefy spadkowej. Po przerwie reprezentacyjnej będą mieli jeszcze trudniejsze zadanie, gdyż zmierzą się na wyjeździe z Rakowem Częstochowa.