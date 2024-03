Sensacja! Były gwiazdor ekstraklasy wraca do Polski. Zagra w B-klasie!

Cristian Omar Diaz to dla kibiców Śląska Wrocław postać doskonale znana. Do klubu dołączył latem 2010 r. z boliwijskiego Club San Jose. Spędził w nim trzy bardzo udane sezony. W 2011 r. zdobył wicemistrzostwo, a rok później - mistrzostwo Polski. Zagrał w eliminacjach do Ligi Mistrzów i Ligi Europy. W sumie dla zespołu z Wrocławia zdobył 18 bramek w 68 spotkaniach. Odkąd opuścił nasz kraj, minęło niemal 11 lat i chyba mało kto się spodziewał, że kiedyś do niego powróci. A jednak...

Był mistrzem Polski ze Śląskiem, a potem zniknął. Cristian Omar Diaz powraca

W 2013 r. Diaz wrócił do Boliwii, gdzie grał jeszcze przez dwa lata - najpierw w Realu Potosi, a następnie raz jeszcze w Club San Jose. Niemal całą resztę kariery spędził w rodzimej Argentynie. W 2021 r. dołączył jeszcze do drużyny Atlantico z Dominikany, ale jej zawodnikiem był tylko pół roku. Od tamtej pory według portalu Transfermarkt pozostaje bez klubu.

Większych sukcesów poza Polską już nie odnosił, a czas spędzony w Śląsku Wrocław ze sportowego punktu widzenia był zdecydowanie najlepszy w jego życiu. Mimo upływu lat na Dolnym Śląsku nadal o nim pamiętano, o czym świadczy zupełnie zaskakujący ruch transferowy.

Mistrz Polski zagra w B-klasie. Klub oficjalnie ogłosił. "Pomoże nam"

37-letni Diaz właśnie został nowym zawodnikiem Sparty Będkowo. Chodzi o zespół z niewielkiej miejscowości nieopodal Trzebnicy, który na co dzień występuje w dolnośląskiej B-klasie. "Dzięki współpracy z Kubą Małeckim, Argentyńczyk Cristian Omar Diaz dołącza do Sparty Będkowo. Były piłkarz Śląska Wrocław to zdobywca wicemistrzostwa, mistrzostwa i Superpucharu Polski. Poza grą w klubie napastnik pomoże nam w długofalowym rozwoju klubu i nowych projektów" - poinformował klub na platformie X.

Po 11. kolejkach Sparta Będkowo jest wiceliderem tabeli swojej ligi i traci tylko dwa punkty do prowadzącego KS Łazy Wielkie. Rozgrywki wznowi na początku kwietnia, a jej pierwszym rywalem po dłuższej przerwie będzie LKS Krościna Wielka.