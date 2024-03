Czarny scenariusz się sprawdził. Zawodnik mistrza Polski nie pojedzie na kadrę

Raków Częstochowa walczy o obronę tytułu. Przez długi czas znajdował się w okolicach prowizorycznego podium tabeli, ale nie był w stanie przebić się do TOP3. Udało mu się tego dokonać dopiero po rozegraniu zaległego spotkania drugiej kolejki z Koroną Kielce. Drużyna Dawida Szwargi wygrała 2:0, ale zwycięstwo okupiła dość poważnym osłabieniem. Urazu doznał Erick Otieno. W końcu klub poinformował, co konkretnie dolega Kenijczykowi.

Erick Otieno kontuzjowany. Raków będzie musiał poradzić sobie bez wahadłowego przez kilka tygodni

Już po kilku minutach drugiej połowy trener Rakowa musiał dokonać zmiany. Otieno biegł w kierunku piłki, po czym nieoczekiwanie złapał się za nogę i upadł. Ta sytuacja wyglądała dość groźnie, tym bardziej że doznał urazu bez kontaktu z rywalem. To wskazywało na kontuzję mięśniową, które potrafią wyeliminować zawodników z gry na kilka tygodni.

Kenijczyk nie był w stanie kontynuować rywalizacji, ani też zejść z murawy o własnych siłach. Dopiero sztab medyczny pomógł mu opuścić boisko. Media wskazywały, że mogło dojść do urazu mięśnia dwugłowego uda, ale klub nie potwierdził tych informacji. Do czasu. W piątkowe południe Raków wydał specjalne oświadczenie na X, w którym ujawnił, jaki jest stan zdrowia Otieno.

Spekulacje okazały się prawdą. Piłkarz doznał naderwania mięśnia dwugłowego uda. "Przerwa Ericka potrwa około 3-4 tygodni. Erick, wracaj szybko do zdrowia!" - czytamy.

Uraz Otieno to spore osłabienie dla Rakowa. Kenijczyk przyszedł do klubu zimą, ale szybko stał się kluczowym piłkarzem. Wystąpił już w sześciu spotkaniach, spędzając na murawie niespełna 400 minut. Tym samym można się spodziewać, że Otieno nie wystąpi w meczu z ŁKS-em Łódź (17 marca) oraz Ruchem Chorzów (30 marca). Wydaje się, że do gry wróci najwcześniej na mecz z Radomiakiem Radom (5 kwietnia).

Kontuzja to też potężny cios dla samego zawodnika. Dokładnie w dzień meczu z Koroną otrzymał powołanie do reprezentacji i miał wystąpić w marcowym towarzyskim turnieju w Malawi. Już wiemy, że na to zgrupowanie nie pojedzie.