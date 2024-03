W ostatniej kolejce Pogoń zawiodła oczekiwania kibiców i przegrała 0:2 w domowym meczu z Zagłębiem Lubin. Tym samym nie wykorzystała okazji, która pojawiła się, gdy wszystkie drużyny z czołówki - poza Jagiellonią - potraciły punkty.

Pogoń z nowym sponsorem. Jest kontrowersja. Ogromny udział państwa

W czwartek 14 marca wczesnym popołudniem Pogoń poinformowała za pomocą mediów społecznościowych, że rozpoczęła współpracę z marką Polski Cukier należącą do Krajowej Grupy Spożywczej. Jak jednak zauważył analityk Jakub Szlendak - blisko 80 procent udziałów tej spółki należy do Skarbu Państwa.

A to budzi duże kontrowersje. Nie jest tajemnicą, że Sławomir Nitras - nowy minister sportu - jest kibicem Pogoni Szczecin. I dopiero co mówił w mediach o patologii, jaką jego zdaniem było wspieranie Motoru Lublin za pieniądze Skarbu Państwa przez Jacka Sasina. - Są miasta, są takie kluby, gdzie zabrać pomoc publiczną i nie zostaje absolutnie nic i to jest patologia - stwierdził w Kanale Sportowym.

Teraz ministrowi zarzuca się hipokryzję. "Efekt Nitrasa?" - pyta jeden z komentujących sprawę. "Żenujące jest to, że jednego dnia słyszę o patologii dodatkowej kasy dla pucharowiczów od Poland Travel (z czym się poniekąd zgadzam), a drugiego dnia SSP pakuje kasę w klub z okręgu Pana Ministra. No ludzie", "Szybko nos rośnie ministrowi sportu", "A podobno, minister chce, aby Skarb Państwa, nie ingerował w zawodowy sport? A zapomniałem, on kibicuje Pogoni", "Warto pamiętać, że prezes Pogoni jest mocno związany z PO i WIATRAKAMI. Często krytykował PIS. Mocno polityczny temat. Szkoda, piłka powinna być od tego bardzo daleko", "Nitras szybko zadziałał" - czytamy w komentarzach. Nie brakowało też mocniejszych słów.

Jednocześnie minister sportu już wcześniej zaznaczał, że nie jest za całkowitym odebraniem pieniędzy publicznych klubom sportowym. Wspierane przez państwo mają być między innymi akademie.

I w tym wypadku tak ma to wyglądać. Pogoń Szczecin w komunikacie zwraca uwagę na to, że Krajowa Grupa Spożywcza od lat wspiera lokalne inicjatywy związane ze szkoleniem dzieci i młodzieży. - Współpraca z Pogonią Szczecin, jako Partner klubowej Akademii, jest więc naturalnym następstwem wieloletniej działalności Krajowej Grupy Spożywczej w tym regionie. Akademia Pogoni Szczecin to jedna z najlepszych i najszybciej rozwijających się akademii w Polsce - czytamy w oświadczeniu. Jednocześnie jest ono pozbawione konkretów, choć możemy się dowiedzieć... z iloma rolnikami współpracuje Krajowa Grupa Spożywcza - bo jak się okazuje, właśnie to jest najważniejsze, gdy mowa o rozwoju akademii Pogoni Szczecin.

Jednocześnie można się zastanawiać, czy wsparcia tak dużego sponsora, który w zdecydowanej większości należy do Skarbu Państwa, potrzebuje właśnie akademia jednego z największych polskich klubów, którego roczne przychody wynoszą ponad 60 milionów złotych. Tym bardziej że zajęcia dla dzieci w akademii Pogoni nie są darmowe.