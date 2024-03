Mecz Piasta Gliwice z Puszczą Niepołomice rozpoczął się od miejsca, w którym został przerwany w grudniu. Piłkarze wznowili grę nie od środka boiska, lecz od z autu. Spotkanie było bardzo zacięte, a ostatecznie trzy punkty wywalczyli gospodarze. Decydujące okazało się trafienie Jorge Felixa.

Burza po meczu w Gliwicach. Komisja Ligi wzywa

Spotkanie było zacięte. Nie brakowało ostrych starć. - Więcej na temat wydarzeń powiedział trener Puszczy Niepołomice Tomasz Tułacz. Po meczu opisał, że zawodnicy rywala grali bardzo agresywnie, co bardzo mu się nie spodobało. W efekcie pod wpływem emocji machnął ręką w kierunku ławki Piasta. Był również oburzony tym, że Aleksandar Vuković wszedł w przerwie do szatni sędziów - pisał dziennikarz Sport.pl Michał Salamucha.

Trener gości nie krył wzburzenia. - Vuković jest lepszy ode mnie czy od innych trenerów? On może wchodzić do szatni? I o to miałem bardzo duże pretensje do sędziów. My jesteśmy małym klubem, z bardzo małym doświadczeniem na tym poziomie, ale mamy swoje ambicje, swój honor. Prawem takich klubów jak Piast i innych wielkich, które grają w tej Ekstraklasie, jest zachowanie poziomu, klasy. Wejście trenera w przerwie do sędziów, to jest po prostu dla mnie coś niezrozumiałego - powiedział po meczu, cytowany przez "Gazetę Krakowską".

Szkoleniowiec Piasta postanowił odpowiedzieć na słowa trenera Puszczy. Stwierdził, że szatnię arbitrów odwiedził po zaproszeniu od sędziego głównego Patryka Gryckiewicza. Odniósł się także do wspomnianego machnięcia ręką. - Po prostu jestem zaskoczony, bo było mi trochę wręcz szkoda jednego z trenerów, który podając rękę, nie doczekał się nawet takiego spojrzenia wyrażającego szacunek. Dlatego ja też byłem zaskoczony, że gdy chciałem po meczu podejść do bardziej doświadczonego trenera i podziękować za grę i w moją stronę poszło machnięcie ręką. To troszeczkę zabolało. Jeżeli chodzi o sytuację w przerwie meczu, zostałem poproszony ze strony głównego sędziego do wejścia do szatni sędziowskiej, żeby nie rozmawiać na korytarzu - stwierdził.

Okazuje się, że emocji było mnóstwo nie tylko na ławkach rezerwowych, ale i w tunelu. Informacje w sprawie przekazał dziennikarz Canal+Sport, Krzysztof Marciniak. - Po meczu Piast-Puszcza wrzenie w tunelu. W protokole trzy czerwone kartki dla: Tułacza, Vukovicia i Fudalego. Uzasadnienie: "Konfrontacyjne zachowanie" - napisał. Dodał, że doszło także do wezwania przez Komisję Ligi. Trenerzy utrzymują, że do rękoczynów nie doszło.

Piast dzięki tej wygranej awansował na 12. miejsce w tabeli. Zgromadził 28 punktów i o pięć wyprzedza 16. Puszczę Niepołomice. Beniaminek w najbliższej kolejce uda się do Wrocławia, by zagrać z wiceliderem - Śląskiem. Dzień później Piast Gliwice zagra na wyjeździe z Legią.