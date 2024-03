Gwiazda Widzewa zgłasza się Probierzowi. Jasny sygnał. "Ostatni gwizdek"

Dominik Marczuk czy Taras Romańczuk - to piłkarze, których jeszcze w narodowych barwach nie oglądaliśmy, bądź oglądaliśmy bardzo dawno temu. W ostatnim czasie pojawiły się informacje mówiące o tym, że pojawią się oni na przyszłym zgrupowaniu. Selekcjoner Michał Probierz bacznie śledzi rozgrywki ligowe i niewykluczone, że w przyszłości także chętnie będzie dawał szanse zawodnikom rywalizującym na co dzień w rodzimej lidze.

Gwiazda Widzewa marzy o powołaniu. Jeszcze nie zagrał w kadrze

Jednym z piłkarzy, który nigdy nie zagrał w reprezentacji, a w swoim klubie od dawna prezentuje się z dobrej strony jest Bartłomiej Pawłowski. Jego Widzew Łódź zanotował niezły start w 2024 rok. Wygrał trzy z pięciu ligowych spotkań i dzięki temu ustabilizował swoją pozycję w ligowej tabeli. 31-latek zdobył we wiosennych meczach gola i zanotował asystę. Łącznie w całym sezonie zdobył pięć trafień i zaliczył cztery kluczowe podania.

W przeszłości współpracował z obecnym selekcjonerem Michałem Probierzem. - To człowiek, który dał mi pierwsze szlify w Ekstraklasie, można powiedzieć, że wyciągnął mnie z piłki juniorskiej do seniorskiej. Zanim trafiłem do niego do Jagiellonii, to nie miałem nawet jednego oficjalnego meczu w seniorach. To był dla mnie ogromny przeskok - wspomina Pawłowski w wywiadzie dla portalu Meczyki.pl.

Doświadczony skrzydłowy, któremu nieobca jest także gra w ataku, opowiedział o swoich nadziejach związanych z powołaniem do reprezentacji Polski. - Trener nie dawał mi sygnałów. Skończyłem 31 lat, więc jeśli miałbym zagrać w reprezentacji, to w zasadzie ostatni gwizdek. Bardzo bym chciał, czuję się gotowy, ale niestety ja nie mogę sam za siebie decydować. Mogę jedynie pójść na boisko i próbować dostać się do reprezentacji. Jeśli będę miał taką szansę, dam z siebie wszystko - przyznał.

Pawłowski, który w Widzewie występuje już ponad dwa lata, od dawna należy do wyróżniających się ligowców, ale powołania dotąd się nie doczekał. W styczniowej rozmowie z Weszło.com przyznawał, że miał nadzieję na debiut w kadrze, kiedy selekcjonerem był Fernando Santos: - Muszę przyznać, że naprawdę mocno liczyłem na powołanie do reprezentacji Polski. Czułem, że jestem w niezłej dyspozycji i gdy przyjechał osobiście na dwa czy trzy mecze Widzewa Łódź, to miałem nadzieję, że moje marzenie się spełni, ale cóż, żyje się dalej. Gdy usłyszałem, że nie jest zachwycony naszą ligą, zdałem sobie sprawę, że do tej kadry jednak nie jest tak blisko… - mówił.

Widzew Łódź zajmuje 10. miejsce w tabeli Ekstraklasy. Kolejnym rywalem podopiecznych Daniela Myśliwca będzie Cracovia. To spotkanie odbędzie się 16 marca o 12:30 w stolicy Małopolski.