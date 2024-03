Cios w Rumaka od klubowej legendy. "Nie jest dobrym człowiekiem"

Od kilku tygodni gorąco jest wokół Lecha i Mariusza Rumaka, który podczas zimowej przerwy zastąpił Johna van den Broma. Początek był obiecujący. "Kolejorz" w dwóch meczach zdobył sześć punktów, ale odpadnięcie z Pogonią Szczecin w Pucharze Polski i blamaż z Rakowem Częstochowa przykryły dobry start. Dość powiedzieć, że kibice Lecha na gola swojej drużyny czekają już 450 minut.

Cios w Rumaka od klubowej legendy. "Nigdy nie będzie dobrą osobą"

Ostra krytyka spada na klub, piłkarzy, ale przede wszystkim trenera Rumaka, dla którego to drugie podejście w roli trenera klubu ze stolicy Wielkopolski. Poprzednia miała miejsce dekadę temu. Wówczas Rumak trenował zespół m.in. z Manuelem Arboledą w składzie. Kolumbijczyk był już u schyłku kariery z powodu licznych kontuzji. Teraz Arboleda udzielił wywiadu TVP Sport, w którym nie gryzł się w język w kwestii swojego byłego szkoleniowca.

- Widzę tylko, że Lech jest teraz coraz słabszy. Rumak ponownie został trenerem. To masakra i katastrofa. Nie rozumiem tego. Lech jest wielkim klubem i to niemożliwe, że ponownie wziął tego trenera. Co Rumak wcześniej wygrał? Nic - stwierdził Manuel Arboleda. - Nie mogę zrozumieć tego, co robi Lech. Rumak może być dobrym trenerem, nie mówię, że nie, ale nie jest dobrym człowiekiem. Piłkarze mu nie zaufają - kontynuował.

Były środkowy obrońca wymienił także trenerów, z którymi pracował w Polsce - są to m.in. Franciszek Smuda czy Czesław Michniewicz. - Patrzyłem na nich i wiedziałem, że nie kłamią. Rumak nie jest trenerem, za którego drużyna będzie walczyć (...) Widziałem ostatnią porażkę Lecha z Rakowem. Trener Rumak nie ma charakteru i charyzmy. Piłkarz od razu to zobaczy. Kiedy był moim trenerem, to on myślał, że jest gwiazdą, a przecież do tej pory nic nie wygrał. Mam nadzieję, że zostanie mistrzem z Lechem, może kiedyś będzie dobrym trenerem, ale nigdy nie będzie dobrą osobą - przekonuje jeszcze raz Arboleda w rozmowie z TVP Sport.

To nie pierwszy raz kiedy były zawodnik Lecha atakuje Mariusza Rumaka. Pierwszy raz zrobił to w momencie, gdy opuszczał klub z powodu wygasającego kontraktu. Arboleda twierdził wówczas, że "przez Rumaka czuł się jak w piekle".

Manuel Arboleda w barwach Lecha wystąpił w 151 meczach. Wywalczył mistrzostwo, puchar i Superpuchar Polski. Grał w rozgrywkach Ligi Europy w sezonie 2010/2011.