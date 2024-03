Skandal po meczu Widzew - Legia. Absolutny rynsztok. Jest radykalna reakcja

Legia Warszawa znajduje się w kryzysie. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Piłkarze Kosty Runjaicia nie wygrali od sześciu spotkań, dlatego coraz więcej spekuluje się o zmianie trenera. Podczas spotkania z Widzewem wydawało się, że zespół zanotuje trzeci remis z rzędu. Ale stało się inaczej, ponieważ w doliczonym czasie gry do siatki trafił Hiszpan Fran Alvarez. "Jest, k***a, gol" - krzyczał do mikrofonu komentator Radia Widzew. Nie ma co się dziwić jego reakcji, ponieważ łódzki klub pokonał Legię pierwszy raz od 24 lat.

Skandaliczne sceny po meczu Widzew - Legia. Klub podjął radykalne kroki wobec kibica

Tuż po zakończeniu meczu emocje udzieliły się również kibicowi, który opluł schodzącego do szatni Rafała Augustyniaka. W wulgarnych słowach obrażał jego i innych zawodników Legii. Wszystko zostało uwiecznione telefonem. - Śmieciu jeb**y chodź tutaj - wykrzyczał piłkarz. Zrobiło się zatem nerwowo, a obrońcę Legii próbował odciągnąć Marc Gual. Usłyszał wówczas, że zdradził Jagiellonię. Materiał wideo wywołał spore poruszenie w sieci, a niedługo później został usunięty.

Jak się okazuje, Widzew podjął już stanowcze kroki w tej sprawie. - Udało się nam zidentyfikować osobę, która nakręciła filmik i umieściła go w sieci. Nie brała ona udziału w tym zdarzeniu. Musieliśmy wykluczyć różne scenariusze. Jesteśmy na etapie identyfikacji sprawcy tego karygodnego zachowania. Wymaga to czasu, ale myślę, że sobie z tym poradzimy. Nawet biorąc pod uwagę kontekst spotkania, emocje, adrenalinę, nerwy, prowokacyjne okrzyki, nie będziemy tolerować takiego zachowania - powiedział rzecznik prasowy klubu Marcin Tarociński w rozmowie z TVP Sport.

Dodatkowo zaznaczył, że sprawcę czekają surowe konsekwencje. - Standardy kibicowania na Widzewie są inne. Robimy wszystko, żeby jak najszybciej zidentyfikować uczestnika tego zdarzenia. Później poniesie on konsekwencje tego czynu. Mamy jasne procedury, dotyczące wyciągnięcia konsekwencji wobec osób, które łamią regulamin imprezy masowej oraz stadionu - wyjaśnił.

Komisja Ligi wyciągnęła w poniedziałek konsekwencje za zachowanie fanów Widzewa podczas ligowego starcia ze Śląskiem Wrocław (1:2). Nie dość, że klub musi zapłacić grzywnę w wysokości 50 tys. złotych, to kibice mają zakaz wyjazdu na najbliższe spotkanie z Cracovią.

Fanatycy uaktywnili się również w meczu z Legią. Tym razem kara może być jednak surowsza, gdyż TVP Sport podaje, że mówi się nawet o zamknięciu części stadionu na kolejny mecz. - Jest za wcześnie, by cokolwiek komentować. To pytanie należy kierować do Komisji Ligi - podsumował Tarociński.

Po 24. kolejkach ekstraklasy Widzew zajmuje 10. miejsce w tabeli z dorobkiem 31 pkt. Do liderującej Jagiellonii Białystok traci 14 punktów.