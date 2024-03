Gdy grał w Legii, bała się go cała Polska. Teraz nikt go nie chce. Co za zjazd

Aleksandar Prijović trafił do Legii w lipcu 2015 roku, kiedy wykupiono go z tureckiego Bolusporu za ok. 400 tys. euro. Opłaciło się, ponieważ wspólnie z Nemanją Nikoliciem stworzyli najlepszy duet napastników w ekstraklasie. Legia była wtedy nie do zatrzymania i nie dość, że dwukrotnie zdobyła mistrzostwo Polski i raz krajowy puchar, to robiła też niemałą furorę w Europie. Pokonywała przecież Sporting Lizbona, remisowała z Realem Madryt czy była w stanie zaaplikować cztery gole Borussii Dortmund. Teraz o takich wynikach kibice mogą jednak tylko pomarzyć.

REKLAMA

Zobacz wideo Małysz w szczerym wyznaniu: Szybko się wzruszam

Prijović był jednym z liderów tamtej drużyny, a wspólnie z Nemanją Nikoliciem tworzyli najlepszy duet napastników w ekstraklasie. Serb strzelił nawet zwycięskiego gola w finale Pucharu Polski z Lechem Poznań w sezonie 2015/16. Kapitalne występy sprawiły, że na początku 2017 roku zgłosił się po niego grecki PAOK i wyłożył sporą sumę - niespełna trzy miliony euro.

Były gwiazdor Legii nie może znaleźć klubu. Kiedyś bała się go cała ekstraklasa

Doskonale odnalazł się w nowym klubie, a w sezonie 2017/18 zdobył nawet koronę króla strzelców Super League (19 bramek). Niedługo później zgłosił się po niego saudyjski Al-Ittihad, który zapłacił 10 milinów euro. I choć pierwotnie radził sobie całkiem nieźle, to później było już dużo gorzej. Przeniósł się zatem do australijskiego Western United, gdzie odzyskał formę. Zaczęły się wówczas plotki nt. jego powrotu do Legii, a zainteresowanie nim wyraził wtedy głośno Raków Częstochowa.

Mimo to do pozostał w ówczesnym klubie, choć zabiegało o niego również szwedzkie Hacken. Pod koniec września rozstał się z Western United i od tamtej pory pozostaje bez klubu. Nigdy nie ukrywał, że chciałby w przyszłości dołączyć do Crveny Zvezdy Belgrad, której kibicuje od dziecka. Jakiś czas temu władze serbskiego klubu rozważały jego sprowadzenie, ale teraz nie wiadomo, jak zapatrują się na taki transfer.

Prijović mógłby uratować Legię. Takiego napastnika jej teraz brakuje

Trener Kosta Runjaić ma obecnie w odwodzie tylko dwóch nominalnych napastników: Thomasa Pekharta oraz Blaza Kramera, którzy mają w ekstraklasie łącznie 10 trafień. Często w ataku widzimy również Macieja Rosołka czy Marca Guala, ale oni kompletnie zawodzą i trudno wierzyć, że w najbliższym czasie wrócą do formy.

Niewątpliwie zatem taki napastnik, jak Prijović przydałby się teraz Legii Warszawa, która przeżywa fatalny okres. Po odpadnięciu zarówno z Pucharu Polski, jak i rozgrywek LKE, pozostaje jej tylko rywalizacja w ekstraklasie. Mimo to ostatnio rozczarowuje, a na zwycięstwo czeka od czterech spotkań.

Po 24. kolejkach Legia zajmuje szóste miejsce w tabeli z dorobkiem 38 pkt i traci siedem pkt do liderującej Jagiellonii Białystok.