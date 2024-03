Dziennikarz uderzył w Legię. "Nie ma prawa"

2024 r. zaczął się dla Legii Warszawa tragicznie. W niedzielę drużyna Kosty Runjaicia przegrała z Widzewem Łódź 0:1, co było jej czwartym meczem z rzędu bez zwycięstwa w ekstraklasie. Bramkę dającą wygraną łodzianom w doliczonym czasie drugiej połowy zdobył Fran Alvarez.

W tym roku Legia wygrała tylko na inaugurację z Ruchem Chorzów (1:0). Z ostatnich ośmiu meczów w lidze drużyna Runjaicia wygrała jednak zaledwie dwa razy! Po 24 kolejkach Legia zajmuje 6. miejsce w tabeli z 38 punktami.

Warszawiacy mają siedem punktów straty do lidera - Jagiellonii Białystok. Tyle samo tracą do drugiego Śląska Wrocław. Legioniści bardziej niż o mistrzostwie muszą jednak myśleć o grze w europejskich pucharach.

Dość powiedzieć, że drużyna Runjaicia traci trzy punkty do podium, a ma zaledwie dwa punkty więcej od Górnika Zabrze i trzy więcej od Stali Mielec. Siedem punktów, które dzieli Legię od prowadzącej dwójki, dzieli ją też od 10. Widzewa i 11. Radomiaka Radom.

Wicemistrzowie Polski skompromitowali się też w fazie pucharowej Ligi Konferencji Europy, gdzie przegrali dwumecz z norweskim Molde. Na wyjeździe warszawiacy przegrali 2:3, przy Łazienkowskiej aż 0:3.

"Legia jest po prostu słabym zespołem"

Na Legię zewsząd spada potężna krytyka. Krytykowana jest nie tylko drużyna, ale też pion sportowy. Przede wszystkim za to, że za sprzedanych zimą kluczowych graczy - Bartosza Slisza i Ernesta Muciego - nie sprowadzono godnych zastępców.

W programie "Misja Futbol" Legię skrytykował też dziennikarz - Mateusz Święcicki. - Zieliński i Runjaić są w zupełnie innej sytuacji niż na początku, bo wówczas Legia była na takim dnie, że nowy trener, nowi piłkarze dostali kredyt zaufania. Teraz zrobili rzecz, którą niektórzy uważają za najgorszą, jaką można uczynić. Stworzyli oczekiwania, że Legia może być konkurencyjna, że może grać w Europie, może mieć wspaniałe mecze, może nawet sięgnąć po tytuł mistrzowski - powiedział.

- Taki jest charakter Legii. Tam trzeba walczyć o tytuły. No a dzisiaj jest to zespół, który nawet moim zdaniem nie ma prawa reprezentować w europejskich pucharach polskiej piłki ze względu na to, że w obecnej dyspozycji jest po prostu słabym zespołem - dodał.

17 marca Legia podejmie w ekstraklasie Piasta Gliwice. Po przerwie na mecze reprezentacji drużynę Runjaicia czekają bardzo trudne mecze z Górnikiem Zabrze, Jagiellonią, Rakowem Częstochowa oraz Śląskiem Wrocław.