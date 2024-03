Nowe stadiony dla Ruchu i Rakowa? Nitras reaguje. "Premier okłamał ludzi"

W zeszłym roku przy okazji wyborów pojawiły się tematy modernizacji stadionów Rakowa Częstochowa i Ruchu Chorzów. Ówczesny premier Mateusz Morawiecki obiecał mistrzom Polski 40 mln złotych wsparcia, natomiast jednemu z beniaminków - ponad 100 mln złotych. Oba kluby wystartowały w konkursach o przyznanie pieniędzy, ale przez długi czas wydawało się, że skończyło się na pustych obietnicach. Obecnie oba zgłoszenia zostały poddane ponownej weryfikacji, co w oświadczeniu potwierdziło Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jak do tej sprawy obecnie odnosi się Sławomir Nitras?

Ruch i Raków doczekają się nowych stadionów? Nitras: Nie ja obiecywałem

Gościem Kanału Sportowego w poniedziałkowy wieczór był minister sportu i turystyki. W trakcie programu postanowił odnieść się do tego, czy Raków i Ruch mogą w przyszłości doczekać się nowych stadionów. - To nie do mnie pretensje, bo nie ja obiecywałem stadiony. W kampanii wyborczej obiecywano różne rzeczy. Premier nie robił tego dlatego, że kocha Ruch Chorzów, tylko że kandydat z tego okręgu chciał dostać głosy. Pewnie różni są kibice Ruchu. Apeluję do normalnych kibiców, a nie tych bandytów, którzy nachodzą lokalnych polityków po domach i robią takie rzeczy, które zniechęcają do inwestowania w klub - powiedział.

Nitras podał w dyskusji przykład Pogoni, której jest kibicem i też musiał długo czekać na wybudowanie stadionu. - Ja pochodzę ze Szczecina, gdzie musieliśmy czekać 10-12 lat, aż prezydent zbuduje stadion Pogoni. Ja też nie miałem stadionu jako kibic i było mi wstyd. W tym samym czasie w Gliwicach, Zabrzu, Katowicach i Opolu zbudowali stadiony - dodaje minister sportu.

- Dlaczego ja mam mówić tylko do kibiców Ruchu czy Rakowa? Czy ja mam przyjechać jako minister i powiedzieć "super, że Gliwice i Katowice zbudowały stadion", a ja teraz dam w prezencie stadion Ruchowi i będzie wszystko sprawiedliwie? A będzie sprawiedliwie? Oczywiście, że premier okłamał ludzi. Nie będę rozmawiał z samorządami przez najbliższe tygodnie, bo nie będę uczestniczył w kampanii wyborczej. Porozmawiam o tym po wyborach - wyjaśnia Nitras.

- Jeśli ja mogę dać na stadiony przykładowo 200 mln, to mogę każdemu dać po 10 mln, by to był dodatek do budowania stadionu. A nie że jednemu zbuduję stadion, a drugiego zostawię samego. Przez ostatnie osiem lat Kamil Bortniczuk (poprzedni minister sportu - red.) mówił, że budował stadiony, to pokażcie mi, komu zbudował stadiony. W kampanii wyborczej poobiecywali wszystko wszystkim. Do Zabrza czy Katowic nie dał, a w Chorzowie mówi, że jest dobry wujek - podsumował minister sportu.