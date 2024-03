Sensacja w ekstraklasie. Zespół skazywany na pożarcie zaskoczył [WIDEO]

ŁKS Łódź rozgrywa koszmarny sezon w ekstraklasie, ale w końcu w drużynie Marcina Matysiaka coś drgnęło. Przed tygodniem po dłuższej przerwie odniosła pierwsze zwycięstwo. Pokonała u siebie Puszczę Niepołomice 3:2. Teraz poszła za ciosem i ograła Wartę Poznań 1:0. Były to dopiero pierwsze wyjazdowe punkty ŁKS-u od startu rozgrywek.

Bramkarz zaczarował bramkę ŁKS-u. Sensacja w Grodzisku

W pierwszej części gry w Grodzisku Wielkopolskim niewiele się działo. Chwilę po upływie kwadransa Warta zmarnowała dwie dobre okazje do otwarcia wyniku. Najpierw głową nad poprzeczką uderzał Jakub Bartkowski, a potem Alexander Bobek wybronił strzał Macieja Żurawskiego. ŁKS odpowiedział próbą Balicia, którą skutecznie zatrzymał Grobelny. Potem za wysoko uderzał Tejan. W końcówce znów inicjatywę przejęła Warta. Dwie sytuacje wypracował sobie Dario Viznger i dwa razy lepszy okazał się bramkarz ŁKS-u.

Po zmianie stron temperatura meczu spadła. Gra toczyła się w środku pola i obie ekipy rzadko dochodziły do strzałów. Nieliczne próby nie sprawiały zaś większych problemów bramkarzom. Najbliżej otwarcia wyniku w 52. minucie był Maciej Żurawski. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Vizingera sprytnie piłkę głową trącił Marton Eppel, ale znów genialnie w bramce interweniował Bobek.

Rzut rożny zdecydował. ŁKS z pierwszym zwycięstwem na wyjeździe

Na trafienie trzeba było czekać aż do 74. minuty. Ostatni w tabeli ŁKS zaskoczył gospodarzy z rzutu rożnego. Świetną centrę posłał Riza Durmisi, piłka trafiła idealnie na nogę Piotra Janczukowicza, a ten bez przyjęcia z woleja posłał ją do siatki.

W odpowiedzi Warta mocno ruszyła do przodu. Już po chwili przed szansą na wyrównanie stanął Kajetan Szmyt. Uderzył głową po dalekim dośrodkowaniu w pole karne, ale znów doskonale w bramce zachował się Alexander Bobek. W końcówce ŁKS postawił na głęboką defensywę, ale się to opłaciło. Wynik 1:0 utrzymał się do samego końca.

ŁKS pomimo zwycięstwa pozostaje na ostatnim 18. miejscu w tabeli z dorobkiem 16 punktów, ale do przedostatniego Ruchu Chorzów traci już tylko dwa punkty. Warta ma ich 27 i plasuje się na 12. pozycji.