Fatalne wieści dla Legii. Gwiazda może już nie zagrać w tym sezonie

Legia Warszawa notuje czwarty kolejny mecz bez zwycięstwa w Ekstraklasie. Zespół prowadzony przez Kostę Runjaicia przegrał 0:1 z Widzewem Łódź w "polskim El Clasico" po golu Frana Alvareza. Tym samym jedynym zwycięstwem Legii w rundzie wiosennej pozostaje triumf 1:0 nad Ruchem Chorzów na Stadionie Śląskim. Mimo porażki z Widzewem trener Runjaić pozostaje na stanowisku, o czym informowaliśmy na Sport.pl w poniedziałkowy poranek. "Nie będzie żadnych nerwowych ruchów. Wiemy, że są tacy, którzy by tego chcieli, ale pracujemy dalej" - czytamy w tekście.

- Czy obawiam się zwolnienia? To nie moja sprawa, nie moja decyzja. Wiem, że taki jest ten biznes, ale ja się tego nie boję. Wiem, ile mnie to kosztowało, by ten zespół postawić teraz na nogi. Przed nami zostało postawione wyzwanie, ale nie tylko przede mną - mówił Runjaić na pomeczowej konferencji prasowej. Pewne jest, że w decydujących meczach tego sezonu szkoleniowiec Legii nie mógł skorzystać z jednego z ważniejszych graczy w zespole.

Złe wieści dla Runjaicia. Gwiazda może już nie zagrać w tym sezonie

Mowa o Blazu Kramerze, który wyszedł w podstawowym składzie Legii na hitowe spotkanie z Widzewem. Słoweński napastnik opuścił boisko w 59. minucie, a w jego miejsce wszedł, debiutujący w Ekstraklasie, Wojciech Urbański. Kramer opuszczał boisko z grymasem bólu i wcześniej trzymał się za lewą stopę. To mogło sugerować, że napastnik Legii nabawił się poważnej kontuzji. Stołeczny klub po kilkunastu godzinach potwierdził to w raporcie medycznym, w którym informuje, że Kramer w najbliższych dniach przejdzie operację kości w lewej stopie.

Z komunikatu dowiadujemy się też, że szacowana przerwa Kramera od treningów potrwa około 9-12 tygodni. Gdyby potwierdziła się ta mniej optymistyczna diagnoza, to napastnik Legii już nie zagra w tym sezonie i będzie dostępny dopiero na początek przygotowań do nowych rozgrywek. W przypadku tych optymistycznych szacunków Kramer mógłby być dostępny na dwa ostatnie mecze Legii w Ekstraklasie, odpowiednio przeciwko Warcie Poznań (18.05) i Zagłębiu Lubin (25.05).

Warto dodać, że to nie jest pierwszy przypadek, gdy Kramer wypada z gry z powodu urazu. Od momentu transferu do Legii, a więc od lipca 2022 roku, Kramer nie zagrał w 24 spotkaniach Legii, licząc wszystkie rozgrywki. Do tej pory dolegało mu naciągnięcie ścięgna podkolanowego czy uraz mięśnia przywodziciela. To sprawia, że Runjaiciowi do końca sezonu pozostaje korzystanie z Marca Guala oraz Tomasa Pekharta.

Od momentu transferu do Legii Kramer zagrał 45 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił dwanaście goli i zanotował jedną asystę. Jego kontrakt ze stołecznym klubem wygasa w czerwcu 2025 roku.