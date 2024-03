"Twardy reset". Są nowe wieści ws. przyszłości Josue w Legii

W tym roku zespół Kosty Runjaicia zawodzi. Legia odpadła już z Ligi Konferencji Europy, w ekstraklasie wygrała tylko z Ruchem i od tego czasu notuje czwarty mecz bez wygranej. Mimo kryzysu władze Legii nie zamierzają zwalniać Runjaicia. - Nie będzie żadnych nerwowych ruchów. Wiemy, że są tacy, którzy by tego chcieli, ale pracujemy dalej - informowaliśmy na Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Każdy piłkarz jest człowiekiem. "Ból brzucha towarzyszył mi przez całą karierę"

- Czy boję się zwolnienia? To nie moja sprawa, nie moja decyzja. Ale nie obawiam się, choć zdaję sobie sprawę, że to część biznesu. Wiem, ile mnie to kosztowało, aby ten zespół postawić na nogi - mówił trener Legii po porażce z Widzewem. A czy te wyniki mogą wpłynąć na przyszłość jednej z największych gwiazd tego klubu - Josue?

A jednak? Josue może nie przedłużyć kontraktu z Legią. "Twardy reset"

Kontrakt Josue z Legią wygasa z końcem czerwca tego roku. Przy okazji spotkania pomiędzy Legią a Molde w Warszawie pojawił się agent Portugalczyka. Wcześniej Jacek Zieliński zapowiadał, że do końca marca będą wiążące decyzje w tej sprawie. - Rozumiem, że starsi zawodnicy chcą być zabezpieczeni, chcą wiedzieć wcześniej. Natomiast istnieje ryzyko przy podpisywaniu kontraktu ze starszym zawodnikiem. Starsi zawodnicy też czekają na taki strzał życia. Oni myślą o sobie, ja myślę o klubie. Nie musimy się z nikim ścigać - tłumaczył dyrektor sportowy Legii w wywiadzie dla portalu legionisci.com.

Najnowsze wieści jednak sugerują, że do przedłużenia umowy przez Josue z Legią może nie dojść. O tym w programie "Futbol Insajder" serwisu "Meczyki" mówił Tomasz Włodarczyk. - Josue nie jest tym samym piłkarzem, co rok temu. Nie daje w lidze tego dobrego impulsu. Według mojej wiedzy było takie odczucie na początku, że kontrakt z Josue zostanie przedłużony. Teraz skłaniam się ku temu, że latem nastąpi twardy reset, może do tego dojść. Powrót Bartosza Kapustki, a także chęć postawienia na młodszych zawodników może być większa - słyszymy w programie.

Josue dołączył do Legii Warszawa latem 2021 roku po tym, jak wygasł jego kontrakt z Hapoelem Beer Szewa. Portugalczyk zagrał 120 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 26 goli i zanotował 31 asyst. Josue obecnie jest kapitanem Legii. W tym sezonie strzelił osiem goli i zanotował cztery asysty w 39 meczach.

Często jednak w przypadku Josue mówi się o jego wpływie na szatnię Legii. Łukasz Olkowicz z "Przeglądu Sportowego" mówił w programie "Okno Transferowe", że Portugalczyk nie jest lubiany w drużynie i "trudno znaleźć Polaka, który nie miał z nim spięcia".

Josue wzbudza skrajne emocje, a w reportażu "Przeglądu" można było się dowiedzieć m.in. o jego konflikcie z Arturem Borucem. "Powiedzcie Borucowi, że jak jeszcze raz mnie złapie, to go zabiję" - mówił Josue do jednego z członków sztabu.

Po porażce 0:1 z Widzewem Legia zajmuje szóste miejsce z 38 punktami i traci siedem do prowadzącej Jagiellonii Białystok. W następnej kolejce rywalem Legii będzie Piast Gliwice. To spotkanie odbędzie się w najbliższą niedzielę o godz. 17:30.