Widzew nie poprzestał na wygranej. Legia dostała jeszcze jeden "cios"

Widzew Łódź ponownie zagrał do końca i ponownie trafił do siatki rywali w końcówce meczu. Tym razem był to Fran Alvarez, który zdobył bramkę na 1:0 w meczu z Legią Warszawa. Tym samym Widzew Łódź odniósł pierwszą wygraną nad Legią w XXI wieku, a ekipa Kosty Runjaicia zanotowała czwarty kolejny mecz w ekstraklasie bez wygranej, a szósty licząc wszystkie rozgrywki.

Widzew Łódź wymownie odpowiedział Legii Warszawa

15 kwietnia 2000 roku Widzew Łódź wygrał z Legią Warszawa 3:2. Wtedy bramki dla łódzkiego zespołu zdobywali Marcin Zając (dwie) i Dariusz Gęsior. Z kolei dla stołecznego klubu trafiali do siatki Sylwester Czereszewski oraz Marcin Mięciel. Gola na wagę wygranej Gęsior zdobył w 90. minucie spotkania.

Do niedzielnego wieczora była to ostatnia wygrana Widzewa z Legią. Przez ostatnie blisko 24 lata oba zespoły mierzyły się ze sobą 24-krotnie. 19 z tych meczów wygrała Legia Warszawa, a pięciokrotnie mecze kończyły się remisami. Tę właśnie statystykę przypomniał profil Legii Warszawa z podpisem: "Legio wygraj ten mecz".

Cóż, 25. spotkanie między tymi ekipami zakończyło niechlubną passę Widzewa Łódź, co wykorzystano błyskawicznie w mediach społecznościowych łódzkiego klubu. "Zaczęliśmy pisać nową historię" - czytamy na profilu Widzewa, gdzie napisano, że w 2024 roku bilans wynosi 1-0-0 dla łodzian. I w tym sezonie nie ulegnie już on zmianie. Użyto przy tym grafiki łudząco podobnej to tej, którą opublikowała wcześniej Legia. Przytyk w kierunku wielkiego rywala ze strony łodzian był zatem jasny.

A jak wygląda sytuacja obu klubów w tabeli ekstraklasy? Legia Warszawa zajmuje w niej obecnie szóste miejsce i ma 38 punktów. To o trzy mniej od trzeciego Lecha Poznań. Z kolei do pierwszej Jagiellonii Białystok drużyna Kosty Runjaicia traci już siedem "oczek". Widzew z kolei jest dziesiąty i ma 31 punktów.