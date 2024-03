Eksperci miażdżą Legię po meczu z Widzewem. Wstyd na całą Polskę

Legia Warszawa notuje fatalną rundę wiosenną. Pięć spotkań w ekstraklasie w 2024 roku, to zaledwie jedna wygrana, trzy remisy i porażka. Dokładając do tego dwie przegrane z Molde FK w 1/16 finału Ligi Konferencji Europy, to ten bilans wygląda jeszcze gorzej. "Jednak jeszcze gorsze dla kibiców z Warszawy jest to, jak wygląda dyspozycja drużyny Kosty Runjaicia, która może się obawiać nie tylko o mistrzostwo Polski, ale w ogóle o grę w europejskich pucharach w przyszłym sezonie" - pisał Jakub Seweryn ze Sport.pl po niedzielnej porażce Legii z Widzewem Łódź 0:1.

Zobacz wideo Tajny plan Probierza. "Rozpuszczanie mgły, żeby namieszać w głowie przeciwnika"

Eksperci wyliczają błędy Legii Warszawa. "Coś poszło nie tak"

Porażkę Legii, a zarazem wygraną Widzewa skomentowali eksperci w mediach społecznościowych. "Alvarez postawił sobie pomnik w nowej historii Widzewa Łódź. Pierwsze zwycięstwo z Legią w XXI wieku. Od poprzedniego minęły 24 lata. Całe pokolenie piłkarzy i kibiców" - ocenił Krzysztof Sędzicki z WP SportoweFakty.

"Bardzo, bardzo słaba Legia. Z przodu brak siły rażenia. Jak wymagamy od słabszych, to wymagajmy i od najlepszych. Ile niecelnych podań, do nikogo zagrał dziś Josue? Bardzo zły początek 2024 roku. Brawo Widzew za to zwycięstwo" - stwierdził Samuel Szczygielski z Meczyki.pl

"Legia Warszawa chce walczyć o Mistrzostwo Polski a w końcówce meczu z przodu biega duet Rosołek - Urbański …chyba coś poszło nie tak" - napisał Łukasz Gikiewicz, poddając pod wątpliwość politykę transferową Legii.

"Daniel Myśliwiec, w pewnym sensie trenerski wychowanek Legii Warszawa, zapewnia Widzewowi Łódź pierwsze zwycięstwo nad Legią od blisko ćwierć wieku. Fajna historia" - zauważył Szymon Janczyk z Weszło.

"Legia z przodu bez wykończenia. W defensywie zawsze krytyczny błąd. Totalny dół, a w rotacji brakuje jakości. Żadne statystyki nie przykryją tej najważniejszej: punktów" - wyliczał Tomasz Włodarczyk.

"Legia Warszawa 3 punkty przed Stalą Mielec. W marcu. Stalą Mielec" - nie dowierzał Przemysław Langier z Goal.pl.

A skoro o tabeli mowa, to Legia Warszawa zajmuje w niej obecnie szóste miejsce i ma 38 punktów. To o trzy mniej od trzeciego Lecha Poznań. Z kolei do pierwszej Jagiellonii Białystok drużyna Kosty Runjaicia traci już siedem "oczek". Widzew z kolei jest dziesiąty i ma 31 punktów.