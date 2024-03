Runda wiosenna jest na razie koszmarem dla piłkarzy Legii Warszawa. Zespół ze stolicy wygrał dotąd zaledwie jeden z siedmiu rozegranych meczów oficjalnych w 2024 roku. W niedzielny wieczór piłkarze Kosty Runjaicia ulegli na wyjeździe Widzewowi Łódź 0:1, tracąc gola po strzale Frana Alvareza już w 93. minucie gry. Ta porażka oznacza, że po odpadnięciu z Pucharu Polski i Ligi Konferencji Europy od Legii oddala się także mistrzostwo Polski - warszawianie mają już siedem punktów straty do Jagiellonii Białystok i Śląska Wrocław, a znacznie bliżej jest im do siódmego Górnika Zabrze i ósmej Stali Mielec, nad którymi mają kolejno dwa i trzy punkty przewagi.

REKLAMA

Zobacz wideo Tajny plan Probierza. "Rozpuszczanie mgły, żeby namieszać w głowie przeciwnika"

Runjaić skrył emocje pod maską, ale nie wykluczył zwolnienia. "Wiem, jaki jest ten biznes. Ale nie jestem jedynym odpowiedzialnym"

Na pomeczową konferencję prasową trener Legii Kosta Runjaić wszedł na pozór spokojny, ale sam nie ukrywał, że to maska, pod którą skrywa multum emocji. - Nawet jak wyglądam spokojnie, nie jestem taki w środku - przyznał.

- Niestety zostaliśmy znokautowani w doliczonym czasie. Mogliśmy tę sytuację wybronić lepiej, nie zrobiliśmy tego i przegraliśmy. W pierwszej połowie to był równy mecz toczony w bardzo dobrej atmosferze. Szczególnie na początku mieliśmy swoje szanse, ale ich nie wykorzystaliśmy. W drugiej połowie niby mieliśmy kontrolę, ale brakowało mi determinacji, prawdziwej chęci strzelenia gola i zwycięstwa. Mimo to mieliśmy szansę Kapustki w końcówce, jeszcze przed golem dla rywali. To też na koniec zadecydowało. To dla nas ogromne rozczarowanie - użalał się Runjaić, po czym zaskoczył:

- Zostaliśmy średniakiem ligi pod względem liczby punktów. Gratulacje dla Widzewa, a nas czeka wiele pracy w przyszłym tygodniu - zaznaczył.

Choć w największym ogniu krytyki ze strony kibiców znajduje się sam trener, Kosta Runjaić przed dziennikarzami starał się zrzucić część odpowiedzialności na innych.

- Brakowało mi determinacji, indywidualności i odpowiedniego poziomu u drużyny. Można mnie wskazać jako winnego i jestem za to odpowiedzialny, ale nie tylko ja. To byłoby zbyt proste. W tym momencie nie umiem sprawić, żeby zespół był lepszy, czuję gniew i frustrację. Ale jestem świadomy sytuacji i muszę pozostać spokojny, choć z meczu na mecz będzie nam coraz trudniej.

Czy zatem trener Legii może się obawiać zwolnienia przed marcową przerwą na kadrę? - To nie moja sprawa, nie moja decyzja. Wiem, że taki jest ten biznes, ale ja się tego nie boję. Wiem, ile mnie to kosztowało, by ten zespół postawić na nogi. Przed nami zostało postawione wyzwanie, ale nie tylko przede mną. Ten sezon to wyzwanie i kolejny także takim będzie, bo drużyna będzie wymagała przebudowy. Jednak jeśli będzie ktoś, kto może dać Legii więcej obecnie ode mnie, to ja to zrozumiem - podsumował.

Trener Widzewa surowy mimo historycznej wygranej. "Będziemy wymagać od siebie więcej"

W zupełnie innym nastroju był trener Widzewa Łódź Daniel Myśliwiec, który został pierwszym od 24 lat szkoleniowcem łódzkiej drużyny, któremu udało się pokonać Legię Warszawa. - Martwię się bardzo, bo z takich większych wyzwań już nam niewiele zostało. Ostatnio zawodnicy dają radę i mam nadzieję, ze Państwo mają dla nich kolejne wyzwania, by ich zmotywować do dalszej pracy - żartował do dziennikarzy Myśliwiec, który jako trener Widzewa zdołał już wygrać z Legią Warszawa, Lechem Poznań oraz derby Łodzi z ŁKS.

Mimo dobrego nastroju i świetnego wyniku Myśliwiec zaznaczał, że to nie był wielki mecz w wykonaniu Widzewa.

- Ciężko się nie cieszyć po takim wyniku. Znów okazało się, że Widzew gra zawsze do końca. Nie możemy jednak popadać w hurraoptymizm, początek mieliśmy średni, mogliśmy stracić bramkę. Legia była dobrze przygotowana do tego meczu. Zdołaliśmy to później zneutralizować. W końcówce Legia tez miała dobrą okazję, więc pomimo wyniku będziemy wymagać od siebie więcej, by grać równe mecze, mieć w nich większą kontrolę i równe fazy - stwierdził trener łódzkiego Widzewa.

W 25. kolejce ekstraklasy Legia Warszawa zagra u siebie z Piastem Gliwice, a Widzew zmierzy się na wyjeździe z Cracovią.