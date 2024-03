Sensacja w ekstraklasie! Co zrobił Grosicki?! [WIDEO]

Zwycięstwo w niedzielnym meczu z Zagłębiem Lubin dałoby Pogoni Szczecin awans na trzecie miejsce. Podopieczni Jensa Gustafssona do pierwszej Jagiellonii Białystok traciliby tylko dwa punkty. Przed spotkaniem wydawało się, że szanse na taki scenariusz są bardzo duże - Zagłębie gra w kratkę i jest typowym ligowym średniakiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Projekt Warszawa wywiózł z Suwałk komplet punktów. Artur Szalpuk: Najlepiej dobić rywala

Niespodziewane prowadzenie Zagłębia do przerwy. Grosicki nie wykorzystał karnego

Początek spotkania należał do Pogoni Szczecin. Wydawało się, że goście szybko stracą bramkę. Już w 16. minucie Dawid Kurminowski musiał ratować bramkarza Zagłębia i wybił piłkę z linii bramkowej. Trzy minuty później Zagłębie przeprowadziło atak zakończony strzałem w rękę Benedikta Zecha. Gracz Pogoni miał dużego pecha w tej sytuacji, bo ręka znajdowała się jeszcze w polu karnym. Sędzia początkowo dał gościom rzut wolny, ale po interwencji VAR zmienił decyzję na rzut karny. I dość niespodziewanie Zagłębie Lubin wyszło na prowadzenie po strzale Kacpra Chodyny.

W 30. minucie powinien być remis 1:1. Kacper Chodyna wybijając piłkę z pola karnego, trafił w nogę Joao Gamboę. Sędzia Krzysztof Jakubik kolejny raz otrzymał sygnał od VAR i podyktował drugi w tym meczu rzut karny. Do jedenastki podszedł Kamil Grosicki - strzelec 10 goli i autor 11 asyst w ekstraklasie - i... podał piłkę Sokratisowi Dioudisowi, bo uderzenie reprezentanta Polski trudno nazwać strzałem - Grek złapał tę próbę w ręce. Tym samym Grosicki zmarnował okazję na strzelenie swojej 50. bramki w ekstraklasie. Skrzydłowy do końca meczu grał słabo. A to wszystko dzień po tym, jak Robert Lewandowski powiedział, że powinien dostać powołanie do reprezentacji Polski.

Bicie głową w mur. Pogoń nie potrafiła zagrozić Zagłębiu

W drugiej połowie Zagłębie Lubin skupiało się na defensywie, z rzadka przechodząc do kontrataków - co i tak wystarczało, żeby sprawić zagrożenie jak np. w sytuacji z 82. minuty, gdy po szybkiej kontrze tylko interwencja Cojocaru uratowała Pogoń przed stratą gola. Po zawodnikach Pogoni było widać, że zależy im na wyrównaniu, ale w swoich atakach nie potrafili postawić kropki nad "i". Pozytywnego efektu nie dały też zmiany trenera Gustafssona.

W 86. minucie Zagłębie Lubin niespodziewanie podwyższyło prowadzenie. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego duży błąd popełnił Cojocaru, któremu piłka wypadła z rąk i odbiła się od Dawida Kurminowskiego do bramki. Ten gol był idealnym podsumowaniem postawy Pogoni w tym meczu.

Zagłębie Lubin już nie wypuściło prowadzenia i wygrało z Pogonią na jej terenie 2:0. Tym samym podopiecznym Waldemara Fornalika już raczej nie zagrozi spadek. Za to szczecinianie nie wykorzystali okazji, żeby zmniejszyć stratę do lidera. Porażka oznacza, że jeszcze w niedzielę mogą spaść na szóste miejsce w tabeli - wystarczy, że Legia wygra z Widzewem.