Sensacja w ekstraklasie. Puszcza grała w dziesiątkę przez 70 minut i utarła nosa faworytowi

Raków Częstochowa tylko zremisował na wyjeździe z Puszczą Niepołomice 1:1 w meczu 24. kolejki ekstraklasy. Mistrzowie Polski mieli wszystko, by wygrać to spotkanie. Do przerwy prowadzili po golu samobójczym Artura Craciuna i grali w przewadze po czerwonej kartce dla jego rodaka Ioana-Calina Revenco. W drugiej połowie jednak najpierw z boiska wyleciał piłkarz Rakowa Fran Tudor, następnie jego koledzy dwukrotnie trafiali w słupek, a na koniec w doliczonym czasie gry do wyrównania doprowadził z rzutu karnego Łukasz Sołowiej.

screen / Canal+ Sport