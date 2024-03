Boniek już tego nie wytrzymał. Musiał zareagować na słowa Gikiewicza. "Kolego..."

Po ćwierćfinałowym spotkanie Pucharu Polski pomiędzy Wisłą Kraków a Widzewem Łódź (2:1) najwięcej mówiło się o decyzjach sędziów. Olbrzymie kontrowersje wzbudziła zwłaszcza bramka krakowian na 1:1, choć spornych sytuacji było więcej. Łodzianie złożyli nawet protest, który został odrzucony przez PZPN.

REKLAMA

Zobacz wideo Ile razy dzwoniliście do Zbigniewa Bońka? Reżyser "Kuby" odpowiada

Natomiast po ligowym spotkaniu ze Śląskiem (1:2) Widzew miał pretensje o drugą bramkę wrocławian, doszukując się w tamtej sytuacji spalonego. Głos w sprawie spornych decyzji arbitrów zabierają piłkarze łódzkiego klubu.

Rafal Gikiewicz komentuje decyzje sędziów w ostatnich meczach Widzewa. "Powinniśmy wiedzieć"

Po meczu Pucharu Polski poziom sędziowania wymownie skomentował bramkarz Widzewa Rafał Gikiewicz. "Niech ktoś powie głośno, że większość decyzji w tym spotkaniu była odgwizdywana na odwrót" - napisał. A po starciu ze Śląskiem wypalił: - Jak sędziowie się mylą, to się nic nie dzieje. Nie może być tak, że przegrywasz mecz przez błąd i ten, który go popełnił, nie ponosi konsekwencji.

Do tematu decyzji arbitrów wrócił w programie "Dwa Fotele" na youtube'owym kanale Meczyki.pl. - Uważamy, że my, piłkarze, powinniśmy wiedzieć, co sędzia obserwuje na monitorze. Czemu coś zrobił, a czemu czegoś nie zrobił. (...) Arbiter meczu z Wisłą miał inną kamerę, a PZPN - inną. (...) Jeżeli chcemy, by nasza piłka była lepsza, to musimy zainwestować w większą liczbę kamer - powiedział w programie - stwierdził.

Zbigniew Boniek odpowiada Rafałowi Gikiewiczowi. "To najważniejsze"

Wypowiedź Gikiewicza trafiła do mediów społecznościowych. Tam w wymowny sposób odniósł się do niej Zbigniew Boniek. "Kolego, broń widzewskiej bramki, bo to najważniejsze" - skwitował były prezes PZPN, dając do zrozumienia, że piłkarz nie powinien aż tak skupiać się na pracy sędziów.

Najbliższą okazję do zaprezentowania swoich umiejętności Rafał Gikiewicz będzie miał w niedzielę 10 marca. Tego dnia Widzew rozegra ligowy mecz z Legią Warszawa.