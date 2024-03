Co za emocje! Pięć goli. Jeden przepiękny - nożycami! Niesamowity mecz w ekstraklasie [WIDEO]

Przed meczem obie drużyny były w zupełnie innych nastrojach. Przed tygodniem Piast, mimo że był tuż po rozbiciu Rakowa Częstochowa w Pucharze Polski, przegrał na wyjeździe z Ruchem Chorzów aż 0:3. Radomiak zaś wygrał u siebie ze Stalą Mielec 2:1.

Dla drużyny Macieja Kędziorka była to pierwsza wygrana w ekstraklasie w 2024 r. Wcześniej Radomiak przegrywał z Cracovią (0:6) i Pogonią Szczecin (0:4) oraz zremisował z Wartą Poznań (0:0). Postępy w grze radomian widać było od początku spotkania w Gliwicach.

Bo Radomiak wyszedł na prowadzenie już w 5. minucie. W polu karnym Piasta doszło do potężnego zamieszania po dalekim wyrzucie z autu w wykonaniu Dawida Abramowicza. Piłka spadła na nogę Luki Vuskovicia, który zdobył bramkę w drugim meczu z rzędu.

W 33. minucie gospodarze doprowadzili do wyrównania, bo rzut karny pewnie wykorzystał Patryk Dziczek. Chwilę wcześniej Abramowicz sfaulował Michała Chrapka, a rzut karny został podyktowany po analizie VAR.

Wielkie emocje w meczu Piast - Radomiak

12 minut po przerwie Radomiak ponownie objął prowadzenie. I to w nie byle jaki sposób! Z lewej strony w pole karne dośrodkował Rafał Wolski, a kapitalnym uderzeniem nożycami gola na 2:1 strzelił Leonardo Rocha.

Raptem trzy minuty później znów był jednak remis. W pole karne Radomiaka z prawej strony wpadł Jorge Felix, który zagrał do środka, gdzie z bliska bramkę zdobył Michael Ameyaw. W 75. minucie Felix z bohatera stał się antybohaterem.

To Hiszpan zagrał we własnym polu karnym ręką, przez co po analizie VAR sędzia podyktował kolejny rzut karny. Ten na bramkę zamienił Lisandro Semedo. Co ciekawe, był to pierwszy gol z rzutu karnego dla Radomiaka w tym sezonie. Wcześniej drużyna ta zmarnowała aż cztery takie próby.

W doliczonym czasie mogło i powinno być 3:3. Mogło, ale rzutu karnego tym razem nie wykorzystał Dziczek. Uderzenie pomocnika Piasta odbił Gabriel Kobylak. Rzut karny został podyktowany za faul Bruno Jordao, który w ciągu dwóch minut obejrzał dwie żółte kartki i został wyrzucony z boiska.

Po 24 meczach Radomiak zajmuje 9. miejsce w tabeli z 31 punktami. Piast ma sześć punktów mniej i jest na 14. pozycji. W następnej kolejce drużyna Kędziorka podejmie Jagiellonię Białystok, a Piast zagra na wyjeździe z Legią.