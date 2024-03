Trzykrotny mistrz Polski wraca do ekstraklasy. "Jestem szczęśliwy"

Walerian Gwilia do polskiej ekstraklasy trafił w lutym 2019 roku. Wtedy podpisał umowę z Górnikiem Zabrze. Po sezonie gry przeniósł się do Legii Warszawa, w której grał dwa lata i był jednym z liderów drużyny (70 meczów, po jedenaście goli i asyst), która dwa razy sięgnęła po mistrzostwo Polski.

Walerian Gwilia wraca do polskiej ekstraklasy

Od sezonu 2021/2022 Gwilia był piłkarzem Rakowa Częstochowa, ale przygody w tym nie klubie nie zaliczy do udanych. Co prawda zdobył mistrzostwo i puchar Polski, ale indywidualnie miał słabe statystyki - 28 spotkań, tylko jeden gol i asysta. W dodatku od września 2022 roku przez kilka miesięcy zmagał się z kontuzją. Z tego powodu w styczniu 2023 roku rozwiązał kontrakt z Rakowem Częstochowa. Potem mówiło się, że może wrócić do Legii Warszawa, ale ostatecznie do tego nie doszło.

Teraz Gwilia wraca na polskie boiska. Podpisał umowę do końca sezonu z Piastem Gliwice. Ma pomóc klubowi w utrzymaniu w ekstraklasie. W naszej lidze Gwilia ostatni raz zagrał 14 sierpnia 2022 roku, czyli 571 dni temu.

- Czuję się bardzo dobrze. Jestem szczęśliwy, że dołączyłem do Piasta Gliwice. W ostatnim czasie miałem przerwę od gry i rehabilitowałem się, ale teraz przez półtora miesiąca trenowałem ze Slovanem Bratysława. Chciałbym jak najlepiej pomóc drużynie w tych najbliższych miesiącach - powiedział Gwilia dla oficjalnej strony klubowej Piasta.

- Gwilia to doświadczony i utytułowany zawodnik, który zdążył już udowodnić swoje umiejętności i charakter na boiskach Ekstraklasy, rozgrywając w niej blisko sto meczów. Jesteśmy przekonani, że ten transfer przyniesie korzyści obu stronom - dodał Grzegorz Bednarski, prezes klubu.

Piast Gliwice po 22 kolejkach ma 25 punktów, tylko trzy więcej od będącej w strefie spadkowej - Puszczy Niepołomice.