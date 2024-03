Widzew Łódź - Legia Warszawa - te mecze od lat rozpalają gigantyczne emocje kibiców. W przeszłości pomiędzy tymi klubami rozstrzygała się walka o mistrzostwo Polski. W najbliższą niedzielę będzie to rywalizacja między szóstą a dziesiątą drużyną tabeli, ale i tak już czuć olbrzymie napięcie. Na stadionie Widzewa ma zjawić się komplet kibiców, w tym liczna delegacja ze stolicy. Okazuje się, że napotkała ona pewien problem.

Kibice Legii mają problem. Widzew nie chce ich z tym wpuścić. "Bardzo nam zależy"

Jeszcze tydzień temu grupy kibicowskie Legii ogłosiły, że na zorganizowany wyjazd nie zabiorą osób niepełnoletnich oraz kobie, co sugerowało, że mecz może stanowić spore ryzyko. Teraz wydaje się, że na stadion nie wejdzie także przygotowana przez fanów z Warszawy... oprawa, a wraz z nią być może i część fanów.

Wskazuje na to specjalny komunikat, jaki pojawił się na oficjalnym profilu klubu w portalu X. - Mecze Legii Warszawa z Widzewem Łódź są świętem polskiego futbolu dla wielu pokoleń kibiców. Bardzo nam zależy, żeby nasi fani mogli obejrzeć niedzielne spotkanie i współtworzyć świetną atmosferę, z której znana jest ta rywalizacja. Z niepokojem otrzymujemy sygnały o tym, że klub gospodarz nie wyraża zgody na wejście kibiców Legii ze zgłoszoną wcześniej oprawą - czytamy.

Ostro przed meczem Widzew - Legia. Mocny apel klubu. "Druga strona odrzuca nasze argumenty"

Na razie nie ujawniono, jak ma ta oprawa wyglądać i co takiego nie spodobało się Widzewowi. Wygląda jednak na to, że klub jest w tej sprawie nieugięty. - Mimo starań naszego klubu i chęci prowadzenia dialogu, druga strona odrzuca nasze argumenty i nie wykazuje zainteresowania rozwiązaniem tej sytuacji. Apelujemy do Widzewa Łódź o zachowanie dobrych praktyk i umożliwienie kibicom celebrowanie tego meczu w najlepszy możliwy sposób - podsumowano.

Mecz Widzew - Legia w ramach 24. kolejki ekstraklasy zaplanowany jest na niedzielę 10 marca. Początek o godz. 17:30. Jesienią w pierwszym spotkaniu między tymi drużynami wygrała Legia 3:1.