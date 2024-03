Gorąco w Lechu. Piłkarze zamknęli się w szatni. Prezes wzywa na dywanik

Po dwóch zwycięstwach na początek rundy, ostatnie dni są dla Lecha Poznań zupełnie nieudane. Drużyna Mariusza Rumaka najpierw tylko zremisowała u siebie ze Śląskiem Wrocław 0:0, następnie po dogrywce odpadła z Pucharu Polski, ulegając Pogoni Szczecin 0:1, a na koniec skompromitowała się w Częstochowie, dostając prawdziwy łomot od Rakowa, który zwyciężył aż 4:0.

Burza w Lechu Poznań po blamażu w Częstochowie. Pięć godzin bez strzelonego gola

Łatwo zauważyć, że Lech przez 300 minut gry (pięć godzin) nie strzelił choćby gola. Mało tego, w Częstochowie po raz pierwszy od niespełna pięciu lat nie oddał w meczu ligowym strzału celnego, a to spotkanie bardzo przypominało inny blamaż Lecha z tego sezonu - jesienną porażkę z Pogonią Szczecin 0:5.

Jak zauważa portal Meczyki.pl, po starciu w Szczecinie prezes Piotr Rutkowski odbył bardzo ostrą rozmowę ze sztabem szkoleniowym Johna van den Broma oraz zawodnikami, przypominając im cele na sezon 2023/24 oraz dając do zrozumienia, że takie sytuacje w Lechu Poznań są niedopuszczalne.

Minęło pół roku, zmienił się w Lechu trener, a sytuacja znów zdaniem Rutkowskiego wymagała reakcji. We wtorek wezwał on "na dywanik" sztab szkoleniowy z trenerem Mariuszem Rumakiem na czele. Portal Meczyki.pl zaznacza jednak, że tym razem rozmowa miała znacznie spokojniejszy charakter i miała na celu znalezienie jak najszybszego wyjścia z trudnej sytuacji, w której znalazł się "Kolejorz". Lech Poznań gra już tylko w ekstraklasie, gdzie zajmuje czwarte miejsce z pięciopunktową stratą do prowadzącego Śląska Wrocław.

Przed wtorkowym treningiem doszło również do kilkunastominutowej wewnętrznej rozmowy między zawodnikami Lecha, którzy najpewniej chcieli sobie wyjaśnić to, co wydarzyło się w minionych dniach z blamażem w Częstochowie na pierwszym miejscu.

W najbliższą sobotę Lech Poznań zagra na wyjeździe z Górnikiem Zabrze, który szczególnie na własnym stadionie spisuje się bardzo dobrze. Tydzień temu Górnik pokonał u siebie Jagiellonię Białystok 2:1. Zespół Mariusza Rumaka do tego spotkania podejdzie najprawdopodobniej mocno osłabiony - bez kontuzjowanych Afonso Sousy, Mikaela Ishaka i Filipa Dagerstala, a także zawieszonego za żółte kartki Filipa Marchwińskiego.