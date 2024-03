Ważne wieści dla Rakowa i Ruchu. Rząd Tuska wziął się za obietnice Morawieckiego

W maju 2023 roku premier Mateusz Morawiecki gościł w Częstochowie, gdzie obiecał 40 milionów złotych wsparcia na modernizację stadionu mistrzów Polski. Z kolei 12 października na kilka dni przed wyborami obiecał jeszcze więcej Ruchowi Chorzów. - Mamy dzisiaj podjętą decyzję o przekazaniu, praktycznie wkrótce, ponad 100 mln zł na budowę tego pięknego, nowego stadionu - przekonywał ówczesny szef rządu. Finalnie jego partia Prawo i Sprawiedliwość nie była w staniu utworzyć rządu w obecnej kadencji, a nadzieja kibiców obu zespołów już dawno umarła. Teraz rozbudzić ją może ministerstwo sportu i jego nowego władze.

Ministerstwo sportu odda za obietnice Morawieckiego? Nadzieja dla kibiców Rakowa i Ruchu

Obiecane przez Mateusza Morawieckiego 140 milionów złotych nie trafiło do żadnego z klubów, chociaż politycy chętnie rozdawali nawet papierowe czeki-atrapy, jako dowody nadchodzącego przekazania pieniędzy. Oba kluby wystartowały w konkursach o przyznanie pieniędzy i nie otrzymały żadnego odzewu od nowego rządu.

Minister sportu Sławomir Nitras mówił, że jego resort do tej pory nie rozdawał funduszy na budowę stadionów dla klubów i raczej się nie to zmieni. - Nie ma dokumentów potwierdzających tę decyzję w ministerstwie sportu, natomiast znam sprawę. Sprawa jest o tyle skomplikowana, że myśmy nigdy jako ministerstwo sportu, łącznie z PiS-em, nie finansowali budowy stadionów innych niż na Euro. Stadion w Szczecinie, stadion Legii, stadion Górnika Zabrze to są projekty, które powstały z pieniędzy samorządów przy wsparciu pieniędzy europejskich na poziomie regionu - przekonywał w rozmowie z Radiem Zet.

Na kolejne komentarze w sprawie obietnicy Mateusza Morawieckiego trzeba było czekać niezwykle długo, bo ponad dwa miesiące. Ministerstwo sportu wydało jednak oficjalne oświadczenie w tej sprawie i niewykluczone, że słowa byłego premiera nie pozostaną tylko w kwestii mitów.

"Sprawa ewentualnego dofinansowania realizacji przedmiotowych inwestycji jest obecnie analizowana i została poddana ponownej weryfikacji. Resort będzie informował o rozstrzygnięciach w tym zakresie najszybciej jak to będzie możliwe" - poinformowało WP SportoweFakty, publikując oświadczenie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Po raz kolejny nadzieja kibiców Rakowa Częstochowa i Ruchu Chorzów została więc rozbudzona. Nie wiadomo kiedy ci usłyszą o finalnych decyzjach ministerstwa i czy faktycznie pomoc obu klubom zostanie w ogóle przyznana. Na razie znów pozostaje im tylko czekanie.