Zagrożenie terrorystyczne na stadionie ŁKS-u. Wkroczą służby specjalne

ŁKS Łódź pokonał w niedzielnym meczu ekstraklasy Puszczę Niepołomice 3:2. Nastąpiło zatem duże przełamanie klubu, dla którego było to dopiero pierwsze zwycięstwo w rundzie wiosennej. Nie pomógł nawet dublet Kamila Zapolnika, a zwłaszcza jego gol przewrotką, którym otworzył wynik starcia. Cztery dni po tym meczu na stadionie im. Władysława Króla zostanie zorganizowane specjalne wydarzenie.

Zagrożenie terrorystyczne na stadionie ŁKS. "Wielkoskalowe próby"

Jak poinformował we wtorek Dziennik Łódzki, w czwartek 7 marca na tym stadionie odbędą się ćwiczenia w ramach projektu "Safe Stadium". Będą miały one na celu stymulację zagrożeń terrorystycznych, jakie mogą wystąpić w tego rodzaju miejscach.

Podczas towarzyskiego spotkania pomiędzy słowacką drużyną FK Gerlachov a ŁKS III Łódź specjalne jednostki m.in. Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Łodzi czy JRG4 - Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego Komendy Miejskiej Państwowej Straży przeprowadzą "wielkoskalowe próby, mające na celu przetestowanie procedur i rekomendacji opracowanych w ramach projektu". W ćwiczeniach weźmie udział ponad 300 osób, z czego ok. 150 policjantów.

Na trybunach zasiądą studenci Uniwersytetu Łódzkiego oraz słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi zs. w Sieradzu. Głównym celem tego wydarzenia będzie przetestowanie oraz ulepszenie proponowanych środków zapobiegawczych i procedur reagowania. Całość będzie obserwowana przez 50 pracowników, w tym przez grupę zagranicznych przedstawicieli zajmujących się tematyką bezpieczeństwa.

Co to jest "Safe Stadium?". Jest to zintegrowany system poprawiający bezpieczeństwo CBRN (zagrożenia chemiczno - biologiczno - radiologiczne) w masowych obiektach sportowych, który jest dofinansowany z Programu Komisji Europejskiej Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Centrum Zapobiegania Zagrożeniom Biologicznym Uniwersytetu Łódzkiego odpowiada za koordynację tego działania, natomiast w gronie konsorcjum znajdują się zagraniczne firmy m.in. Real Madryt czy słowacka ISEMI.