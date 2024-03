Tymi słowami kapitan Widzewa wywołał burzę. "Nie zdawałem sobie sprawy"

Bartłomiej Pawłowski wywołał niemałą burzę w sieci po zakończeniu sobotniego spotkania pomiędzy Śląskiem Wrocław a Widzewem Łódź. "Przypominają się sceny z Piłkarskiego Pokera" - napisał w odniesieniu do decyzji podejmowanych przez sędziego Bartosza Frankowskiego. Bardzo szybko na jego słowa zareagował PZPN, który obszernie wyjaśnił kontrowersje. Najwyraźniej zmusiło to do refleksji kapitana Widzewa.

3 Fot. Jakub Porzycki / Agencja Wyborcza.pl Fot. Marcin Stępień / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl