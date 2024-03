FIFA wydała wyrok ws. klubu ekstraklasy. Niestety

Alberto Toril ma za sobą występy w Ekstraklasie w barwach Piasta Gliwice. Hiszpan był zawodnikiem tego klubu w latach 2021-2023, a w rundzie wiosennej sezonu 22/23 był na wypożyczeniu w Realu Murcia. W połowie sierpnia zeszłego roku Toril przeniósł się do Cordoba CF, a więc klubu z trzeciej ligi hiszpańskiej bez kwoty odstępnego. Toril zagrał dla Piasta 47 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił sześć goli i zanotował trzy asysty. Ostatnio okazało się, że obie strony walczyły ze sobą w sądzie. O co konkretnie poszło?

Piast przegrał sprawę w sądzie z byłym piłkarzem. Musi zapłacić wielkie pieniądze

O tym szerzej pisze portal piastgliwice.info.pl. Okazuje się, że Toril rozwiązał kontrakt z Piastem w sierpniu zeszłego roku z winy klubu. W piśmie skierowanym do agenta Hiszpana Piast zadeklarował, że Toril po powrocie z wypożyczenia do Realu Murcia nie będzie przesunięty do drugiego zespołu i będzie trenował tylko z "jedynką". Latem jednak doszło do zmiany, ponieważ Toril dostał zgodę na poszukiwanie nowego klubu, a Piast rozważał rozwiązanie kontraktu z piłkarzem. Strona Hiszpana otrzymała informację na piśmie, że Toril trenowałby latem z drugim zespołem, więc Piast wówczas sam sobie zaprzeczył.

Umowa między obiema stronami została rozwiązana 9 sierpnia 2023 r. Toril jako powód podał winę klubu, natomiast Piast stwierdził, że piłkarz nie wypełniał należycie swoich obowiązków, stąd rozwiązano umowę. Osiem dni później Hiszpan złożył pozew do FIFA, a Trybunał Piłkarski po czasie przyznał mu rację. To oznacza, że Piast musi mu zapłacić blisko 280 tys. złotych wraz z odsetkami w ciągu 45 dni. Piast mógł wnieść apelację do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) w Lozannie, ale nie wiadomo, czy z tego ostatecznie skorzystał.

Na wspomnianą kwotę składa się m.in. zaległe wynagrodzenie, suma przysługująca piłkarzowi oraz odszkodowanie za zerwanie kontraktu. Piastgliwiceinfo.pl dodaje, że przez cały czas gry dla Piasta Toril zarobił niemal milion złotych z tytułu "pensji podstawowej", bez doliczania dodatkowych klauzul i bonusów. "Nie może dziwić więc, że, jak wynika z raportu firmy Deloitte, Piast na pensje piłkarzy przeznacza niemal 96 proc. swojego budżetu" - czytamy w artykule.

Obecnie Piast zajmuje 14. miejsce w Ekstraklasie z 25 punktami, co daje trzy punkty przewagi nad strefą spadkową. Zespół prowadzony przez Aleksandara Vukovicia jest też w półfinale Pucharu Polski, gdzie zagra na początku kwietnia z Wisłą Kraków.