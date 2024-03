Buldożery wjechały! Budowa polskiego stadionu zakończy się po 14 latach. Koszt powala

Na te wieści czekali wszyscy kibice Górnika Zabrze! Jak poinformował Maciej Buchalik, budowa czwartej trybuny na stadionie ekstraklasowego klubu idzie pełną parą. Na teren wjechał kolejny ciężki sprzęt, co widać na zdjęciach opublikowanych przez działacza. Buchalik wskazał również, kiedy możemy spodziewać się otwarcia czwartej trybuny. "Robimy wszystko, by to nastąpiło szybciej" - podkreślał na X.

