W efektowny sposób w 2024 r. wszedł Górnik Zabrze. Drużyna Jana Urbana wygrała trzy z czterech meczów w ekstraklasie. Zabrzanie pokonali Piasta Gliwice (3:1), Koronę Kielce (3:1), a w ostatni weekend niedawnego lidera tabeli - Jagiellonię Białystok (2:1).

REKLAMA

Zobacz wideo To byłby hit! Wielki talent z NBA zagra dla Polski?

Jedyną wpadkę Górnik zaliczył przed tygodniem, kiedy przegrał na wyjeździe z Widzewem Łódź (1:3). W 2024 r. imponuje drużyna Urbana, ale w niej prym wiedzie Lukas Podolski. 38-letni już zawodnik wciąż jest liderem Górnika.

Tylko w tym roku Podolski zdobył bramkę i miał dwie asysty. 38-latek pokonał bramkarza Piasta, a asysty miał w meczach z Koroną i Jagiellonią. Tych drugich mogło być więcej, gdyby jego koledzy byli bardziej skuteczni.

Po meczu z Jagiellonią Podolski porozmawiał z mediami. Zapis rozmowy pojawił się na kanale "Czwarta Trybuna" na YouTubie. Zawodnik Górnika odniósł się tam m.in. do swojej przyszłości. Jego umowa z Górnikiem wygasa w czerwcu 2025 r.

Podolski o swojej przyszłości w Górniku

- Zobaczymy. Jest jeszcze kilka meczów, potem jest lato i urlop. Zawsze powtarzałem, że moja przyszłość jest w moich rękach. Ta runda pokazuje, że na boisku wciąż idzie mi dobrze. Ciężko byłoby opuszczać klub w takiej sytuacji. Ale wiele razy mówiłem też, że przyszedłem do Górnika, żeby pomóc mu poza boiskiem. I tu też musi mi wszystko pasować - powiedział Podolski.

- Jak ktoś przyśle ofertę, to zobaczymy. Jak oglądałem swoje mecze, to naprawdę wygląda to nieźle. Oczywiście nie biegam już 12 km w trakcie meczu, ale cieszę się, że boisko wciąż daje mi radość. Jak powiedziałem, ciężko byłoby to zostawić, ale zobaczymy w kolejnych tygodniach i miesiącach, jak wszystko będzie się układać - dodał.

Podolski został również spytany o to, jak zareagowałby, gdyby otrzymał ofertę z Arabii Saudyjskiej. - W tej lidze nie ma wielu mistrzów świata, więc może bym się przydał. Ze 20 mln euro dla Górnika za mnie to byłoby fajne, nie? Ale poważnie, czujemy się tu dobrze jako rodzina. Miałem być tu rok, są prawie trzy lata. Cieszę się, że jesteśmy zdrowi, że mam radość na boisku i idzie nam dobrze jako drużynie. Dobrze, że nie musimy się już martwić, że spadniemy z ligi - podsumował zawodnik.

Podolski przyszedł do Górnika latem 2021 r. 130-krotny reprezentant Niemiec do tej pory rozegrał w klubie 80 meczów, strzelił 20 goli, miał 18 asyst.