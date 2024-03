Wielkie przełamanie w ekstraklasie. Świetny mecz 17-latka z Tottenhamu [WIDEO]

0:10 - tak brzmiał bilans bramkowy Radomiaka Radom po trzech kolejkach 2024 roku w ekstraklasie. Zespół Macieja Kędziorka i tak mógł się cieszyć, że z takimi liczbami zdołał jednak dołożyć do swojego dorobku punktowego jedno "oczko" za zremisowane spotkanie z Wartą Poznań. W poniedziałek Radomiak podejmował na własnym stadionie Stal Mielec, która z kolei w nowym roku wystrzeliła jak z procy, ale po zdobyciu siedmiu punktów w trzech meczach musiała sobie radzić w Radomiu bez swojego najlepszego zawodnika, zawieszonego za kartki Ilji Szkurina.

Wielkie przełamanie Radomiaka. Świetny mecz 17-latka z Tottenhamu

Gdyby jednak pokazać komuś nieobeznanemu w temacie pierwszą połowę poniedziałkowego meczu, w życiu nie zgadłby, który z zespołów znalazł się na starcie nowego roku w kryzysie, a który spisuje się powyżej oczekiwań. W pierwszych 45 minutach Radomiak wręcz miażdżył Stal, o czym świadczy statystyka strzałów, w której zespół Macieja Kędziorka na przerwę prowadził aż 17:0!

Tyle że to wcale nie przekładało się na gole, bo tego radomianie strzelili do przerwy tylko jednego. A uczynił to w 17. minucie 17-letni Luka Vusković. Wypożyczony z Tottenhamu chorwacki stoper wpisał się na listę strzelców skutecznym strzałem głową po bardzo dalekim wrzucie piłki z autu przez Dawida Abramowicza. - Koledzy będą się ze mnie śmiać, że lepiej gram rękoma niż nogami - żartował w przerwie asystent przy jedynym trafieniu dla gospodarzy w pierwszej połowie.

Z kolei Vusković niemal przy każdej okazji ze stałego fragmentu gry pokazywał, jak groźnym w powietrzu jest zawodnikiem. Jeszcze w pierwszej połowie inny jego strzał głową został zablokowany przed linią bramkową przez Krystiana Getingera, a kolejny trafił w poprzeczkę bramki Mateusza Kochalskiego.

Swoje szanse do strzelenia gola miał też Leonardo Rocha. Najpierw uderzenie głową Portugalczyka z 25. minuty obiło słupek bramki przyjezdnych, z kolei dziesięć minut później Rocha miał okazję nawet wykonywać rzut karny za zagranie ręką Getingera, ale jego strzał obronił były bramkarz Radomiaka Kochalski, podobnie jak później dobitkę Rafała Wolskiego.

W drugiej części gry Radomiak jednak mocno wyhamował, a po trzech zmianach w przerwie do głosu zaczęła dochodzić Stal Mielec. Niemrawo, bo niemrawo, ale gdy już mielczanie stworzyli zagrożenie dla bramki gospodarzy, doprowadzili do wyrównania. W 63. minucie po uderzeniu z dystansu Łukasza Gerstensteina tor lotu piłki zmienił jeszcze Mateusz Matras, czym zupełnie zaskoczył Filipa Majchrowicza.

Mogło się wydawać, że Radomiak takim ciosem znienacka mógł zostać oszołomiony, ale nic bardziej mylnego, bo już dwie minuty później było 2:1. Znakomitą centrą z prawej strony boiska piłkę w polu karnym "zawiesił" Luis Machado, a efektownym strzałem głową do siatki trafił Leonardo Rocha.

Tym razem Stal nie umiała już odpowiednio zareagować, by doprowadzić ponownie do remisu. Radomiak z kolei mógł dołożyć jeszcze trzecie trafienie, ale jeszcze jedno uderzenie głową Luki Vuskovicia znakomicie obronił Mateusz Kochalski, dzięki czemu wynik już nie uległ zmianie. Radomiak ograł Stal 2:1.

Dzięki tej wygranej Radomiak Radom z 28 punktami awansował na 11. miejsce w tabeli ekstraklasy i ma już sześć punktów przewagi nad strefą spadkową. Stal Mielec ma o cztery "oczka" więcej od radomian i plasuje się na ósmej pozycji.