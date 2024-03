Kosowski uderzył w Legię. Te słowa zabolą wielu

Ostatnie tygodnie nie są najlepsze dla Legii Warszawa. Zespół prowadzony przez Kostę Runjaicia odpadł z Ligi Konferencji Europy na etapie 1/16 finału po porażce 2:6 w dwumeczu z norweskim Molde. Dodatkowo od początku rundy wiosennej Legia wygrała tylko jeden z czterech ligowych meczów - konkretniej 1:0 z Ruchem Chorzów na Stadionie Śląskim. Potem Legia już zremisowała 1:1 z Puszczą Niepołomice, 3:3 z Koroną Kielce i 1:1 z Pogonią Szczecin w hicie ostatniej kolejki. To sprawia, że na tym etapie sezonu Legia zajmuje szóste miejsce z 38 punktami i traci siedem do lidera, którym jest Śląsk Wrocław.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz zaskoczy powołaniami?!

W związku z ostatnimi występami niektórzy kibice czy eksperci zaczęli domagać się zwolnienia trenera Runjaicia. Ten scenariusz został jednak wykluczony przez władze Legii. - Dla mnie to jest porażka. Remis to dla nas porażka. Szczególnie gdy gramy u siebie. Co ja mogę powiedzieć? Cały czas powielamy te same błędy. Cokolwiek powiem, to i tak będzie śmieszne. Szczerze mówiąc, każdy musi sam spojrzeć w lustro. Będąc piłkarzem Legii Warszawa, trzeba mieć przede wszystkim jaja - mówił Paweł Wszołek po meczu z Pogonią.

"Legia jest ligowym średniakiem". Kosowski nie ma wątpliwości

Po hitowym meczu Legia - Pogoń pojawił się felieton w "Przeglądzie Sportowym Onet" od Kamila Kosowskiego. Były reprezentant Polski postanowił zainspirować się wpisem Michała Świerczewskiego o "ligowym średniaku" po odpadnięciu z Pucharu Polski i użył tego określenia właśnie w kontekście Legii. "Te aspekty pozasportowe, jak oprawa miały nieco zatuszować, a może nawet zrekompensować, to co później działo się na boisku, bo w tym momencie Legia jest ligowym średniakiem. Przy Łazienkowskiej hitem była oprawa, a nie samo spotkanie" - uważa komentator Canal+ Sport.

Kosowski ma spore obawy, czy Legii uda się nie tyle walczyć o mistrzostwo, ile zająć miejsce na podium. "Legia nie popadła w marazm, ale w tym momencie jest drużyną, która nie może myśleć o mistrzostwie Polski. To są marzenia ściętej głowy. Legioniści w obecnej dyspozycji nie mają szans nawet zbliżyć się do pierwszego miejsca. Nie chciałbym być złym prorokiem, ale nie wiem, czy warszawiacy będą na tyle silni, aby zakończyć sezon na podium. Mówi się, że szkoleniowiec powinien pokazać, że potrafi wyjść z kryzysu" - dodaje były piłkarz Wisły Kraków czy Górnika Zabrze.

"Żeby być piłkarzem Legii trzeba mieć umiejętności oraz charakter, to jest pewne. Nie chce obrażać innych klubów, ale Wojskowi to nie Zagłębie Lubin czy Stal Mielec, gdzie tej presji nie ma. Tak samo trudno jest być zawodnikiem Lecha czy Rakowa Częstochowa, gdzie oczekiwania również są ogromne. Legioniści zawsze mieli dwóch, może trzech liderów, których teraz na próżno szukać. W Warszawie diagnoza nie zmienia się od kilku tygodni, bo widać, że Legia jedzie na wstecznym" - pisze Kosowski w felietonie. A jak diagnozuje samo spotkanie?

"Legia prowadziła w starciu z Pogonią, więc niekiedy takie mecze trzeba przepychać. Dla Portowców spotkanie przy Łazienkowskiej było bardzo ważne, ale podopieczni trenera Jensa Gustafssona nie grali swojego futbolu. Podczas pierwszej odsłony tego starcia szczecinianie schowani byli za podwójną gardą, nie było błysku czy konkretnej sytuacji. Mecz z Lechem Poznań w środku tygodnia dał się Pogoni we znaki. Ostatecznie to goście zrealizowali swój plan taktyczny, meczu nie przegrali, więc cel został osiągnięty" - podsumował Kosowski.

W kolejnym meczu Ekstraklasy Legia Warszawa zagra na wyjeździe z Widzewem Łódź. To spotkanie odbędzie się w najbliższą niedzielę o godz. 17:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.