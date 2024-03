Polski mistrz świata nie wytrzymał po blamażu Lecha. "Ku**a to jest przegięcie"

- Kreujemy mało sytuacji, jesteśmy bardzo bojaźliwi. Przy wysokim pressingu Rakowa było naprawdę bardzo dużo przestrzeni za plecami. Mieliśmy jedną czy dwie sytuacje, w których powinniśmy coś więcej zdziałać i tego nie zrobiliśmy. (...) Mecze to też kwestia wykorzystania przestrzeni. I jeśli ją mamy, musimy to widzieć. Wielokrotnie rozmawiałem o tym z moimi zawodnikami, ale widzę, że to wciąż nie działa i mam nadzieję, że tę lekcję wszyscy razem odrobimy - mówił po niedzielnej porażce z Rakowem Mariusz Rumak, który wcześniej skrytykował swoich piłkarzy za brak odpowiedniego zaangażowania.

Oprócz szkoleniowca i zawodników Lecha rozgoryczeni byli także kibice "Kolejorza". Jednym z nich jest halowy mistrz świata w biegu 4x400 metrów i żołnierz Wojska Polskiego - Jakub Krzewina. Tuż po zakończeniu niedzielnego spotkania z Rakowem wściekły lekkoatleta zabrał głos w mediach społecznościowych, komentując blamaż ukochanej drużyny. Krzewina nie przebierał w słowach.

"Po wielu Lechowych blamażach, podczas wymiany zdań kiboli z piłkarzami przy płocie odnośnie wyniku i walki, stałem trochę z boku. Jako sportowiec patrzyłem na to wszystko trochę innym okiem niż moi koledzy z sektora. Może trochę bardziej łaskawie może trochę bardziej ich rozumiałem czasami... ale k*rwa teraz to już jest przegięcie! Kolejny wstyd na kartach historii naszego kochanego klubu" - napisał wprost polski lekkoatleta. Jak widać, fani zespołu Mariusza Rumaka są sfrustrowani ostatnimi wynikami zespołu.

Przed dotkliwą porażką z mistrzami Polski Lech Poznań we wtorek przegrał 0:1 z Pogonią Szczecin, przez co odpadł z Pucharu Polski na etapie ćwierćfinału. Trzy dni wcześniej "Kolejorz" na własnym stadionie nie zdołał pokonać Śląska Wrocław, a mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Obecnie Lech z 40. punktami na koncie zajmuje czwarte miejsce w tabeli ekstraklasy. Teraz drużynę z Poznania czeka wyjazdowe starcie z Górnikiem Zabrze. Mecz odbędzie się w sobotę 9 marca o godz. 19:00.