Jakże silna musi być ekstraklasa, skoro "ligowy średniak" miażdży i zawstydza Lecha

Zespół Dawida Szwargi zagrał tak, że czytając ponownie wpis Michała Świerczewskiego opublikowany w środę, po porażce 0:3 z Piastem Gliwice w Pucharze Polski, można się jedynie uśmiechnąć. - Niestety, staliśmy się ligowym średniakiem. Nie ma sensu się oszukiwać, to nasz najpoważniejszy kryzys od 2016 r. Zebrałem wtedy trochę doświadczeń. Spróbujemy tą sytuacją zarządzić - napisał właściciel klubu, który zwykle bywa w słowach bardzo oszczędny. Jeszcze tego samego wieczoru spotkał się z trenerem, władzami klubu i radą drużyny. Ustalenia pozostały tajne, ale nieprzypadkowo Szwarga na mecz z Lechem Poznań ruszył z hasłem: "Wracamy do podstaw".

REKLAMA

Zobacz wideo Tajny plan Probierza. "Rozpuszczanie mgły, żeby namieszać w głowie przeciwnika"

Czyli do gry ambitnej, pełnej walki i determinacji. To rzeczywiście charakteryzowało zwycięstwo nad Lechem. Gole na 2:0 i 3:0 nie padły po koronkowych akcjach tylko wzięły się ze skoordynowanego doskoku do rozgrywających piłkę obrońców Lecha, przejęcia piłki w środku pola i odważnych decyzji o oddaniu strzałów. Nie były to akcje z filharmonii, raczej z rockowego koncertu. Agresja ponad finezją.

Zażartować wręcz można, że skoro Raków w ostatnich tygodniach miał problem z zaskoczeniem rywali w ataku pozycyjnym, bo rozgrywał piłkę mozolnie i przewidywalnie, to zaczął korzystać z nieudolnego rozegrania obrońców i bramkarza Lecha. Nie potrzebował piłki, by w pełni kontrolować mecz. Doskakiwał, wywierał presję i wymuszał błędy. Nic o tym spotkaniu nie mówi więcej niż kompletnie zdezorientowana twarz Michała Gurgula, gdy kolejny raz jego podanie wylądowało poza boczną linią. Lech miał jeszcze większe problemy po podaniach Antonio Milicia i Mihy Blazicia, bo wówczas piłka trafiała prosto pod nogi rywali, a już kilka sekund później Bartosz Mrozek wyciągał piłkę z bramki. Jakże silna musi być ekstraklasa, skoro "ligowy średniak" gra w taki sposób.

Surowa recenzja

Żarty na bok. To był hit z milionem podtekstów. Raków Częstochowa znalazł się w największym kryzysie od lat, a Dawid Szwarga jeszcze nigdy nie był bardziej kwestionowany - nagle kibicom łatwo było o wnioski, że jednak jest za młody i za mało doświadczony w rozwiązywaniu tak złożonych problemów. Ale pojawiły się też wątpliwości co do kształtu kadry, w której za dużo miało być nowych piłkarzy, a za mało tych doskonale rozumiejących tożsamość Rakowa. Głośnym echem odbiły się słowa Vladana Kovacevicia wypowiedziane zaraz po odpadnięciu z Pucharu Polski. - W tym spotkaniu nie było ambicji, nie było widać energii. Zawsze będę dawał z siebie wszystko dla tego klubu. U mnie widać każdą emocję po meczu, ale u niektórych niestety nie. To jest największy problem, że gramy bez ambicji - stwierdził, zostawiając pole do domysłów, kogo ma na myśli i jak dokuczliwy jest ten problem na co dzień. Dyskusje były prowadzone wielotorowo – jedna o nieodżałowanym odejściu Marka Papszuna, druga o przyjściu Samuela Cardesna, kolejna o braku nowego napastnika. I one wszystkie zbiegały się w jednym miejscu, zmuszając do refleksji nad tym, dokąd zmierza klub, który w ostatnich latach wciąż wspinał się wyżej i wyżej.

Także o Lechu Poznań przy okazji tego meczu mieliśmy dowiedzieć się więcej. Wybór Mariusza Rumaka na trenera do końca sezonu był zaskakujący. To trener, który dziesięć lat temu prowadził już Lecha do dwóch wicemistrzostw Polski, później bez sukcesów pracował w Zawiszy Bydgoszcz, Śląsku Wrocław, Bruk-Bet Termalice i Odrze Opole, a w ostatnim czasie pełnił rolę doradcy w Akademii Lecha. Słowem: spadł z trenerskiej karuzeli. Wrócił do pracy, bo był już w klubie, przyglądał mu się z bliska, a szefowie Lecha uznali, że na wdrażanie nowego trenera i tak nie ma czasu, bo już na początku wiosny ich zespół zmierzy się z głównymi rywalami w walce o mistrzostwo Polski. Początek był niezły - 2:0 z Zagłębiem Lubin, wyszarpane 2:1 z Jagiellonią w Białymstoku i bezbramkowy remis ze Śląskiem Wrocław. Odpadnięcie z Pogonią Szczecin w ćwierćfinale Pucharu Polski było z kolei pechowe - przesądził o nim gol w ostatniej minucie dogrywki.

Trudno jednak o surowszą recenzję niż ta wystawiona przez Raków. Lech został zmiażdżony i zawstydzony. Nie zareagował na żadną ze straconych bramek, niczego nie zmieniły też przeprowadzone w przerwie aż cztery zmiany, nie pomógł Bartosz Mrozek, fatalnie spisali się środkowi obrońcy, w środku pola Radosław Murawski i Jesper Karlstroem przegrali niemal wszystkie pojedynki, w ofensywie nie działo się niemal nic dobrego. Jeśli chwalimy Raków za grę z inną energią i solidny fundament, to za to samo musimy zganić Lecha: w jego grze nie było żadnej energii, a najbardziej brakowało podstaw - determinacji i śmiałości.

Przypadek Rakowa Częstochowa nadzieją dla zdruzgotanego Lecha

Lech wróci do Poznania załamany, ale wystarczy, że rzuci okiem na Raków i powinien znaleźć nadzieję. Trzy dni temu to projekt tego klubu wydawał się być na zakręcie, a zespół miał za sobą beznadziejny mecz i nie rokował. Sztuką jest zamienić porażkę w paliwo do lepszej gry i wyciągnąć właściwe wnioski. Ten główny w Rakowie - powrót do podstaw - okazał się właściwy. Różnice na górze tabeli są tak niewielkie - szósta Legia Warszawa traci do pierwszego Śląska Wrocław raptem siedem punktów - że jedna porażka (nawet tak dotkliwa) nie wystarczy, by stracić szanse na zdobycie mistrzostwa.