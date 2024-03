Trener Lecha przejechał się po drużynie. "Powiedziałem im, co myślę"

W niedzielę Lech Poznań w bardzo słabym stylu przegrał aż 0:4 z Rakowem Częstochowa w hicie ekstraklasy. Gospodarze już do przerwy prowadzili 3:0 po golach Bartosza Nowaka i dwóch Gustava Berggrena. W drugiej połowie Lecha dobił jego bramkarz - Bartosz Mrozek - który strzelił kuriozalnego gola samobójczego.

Dla Lecha to już trzeci z rzędu mecz bez zwycięstwa. Przed tygodniem poznaniacy zremisowali 0:0 ze Śląskiem Wrocław, a we wtorek po dogrywce przegrali z Pogonią Szczecin 0:1, odpadając w ćwierćfinale Pucharu Polski.

Po meczu trener Lecha - Mariusz Rumak - udzielił wywiadu na antenie Canal+Sport, w którym podzielił się przemyśleniami po spotkaniu z Rakowem. - Już po meczu z Pogonią zwracałem zawodnikom uwagę, że na trzy stykowe piłki przegrywaliśmy dwie. Mówiłem o tym i pracowaliśmy nad tym, choć czasu nie było wiele. Dzisiaj ten problem jeszcze się pogłębił. To jest problem podejścia, ambicjonalny - powiedział Rumak.

- Nie chcę powiedzieć, że zawodnicy nie mają ambicji, natomiast to kwestia gotowości do podjęcia walki. Na początek trzeba biegać, na początek trzeba walczyć, a dopiero potem myśleć o taktyce - dodał.

- 120 minut meczu z Pogonią Szczecin w Pucharze Polski na pewno odcisnęło piętno fizyczne i mentalne na moich piłkarzach, natomiast nie jest to wymówką. Raków był w dokładnie takiej samej sytuacji. Raków też przegrał w Pucharze Polski, a potrafił zareagować - stwierdził Rumak.

"Wszyscy muszą wiedzieć, co to znaczy grać dla Lecha Poznań"

Trener Lecha zdiagnozował problem swojej drużyny i opowiedział, co działo się po meczu w szatni. - Kreujemy mało sytuacji, jesteśmy bardzo bojaźliwi. Przy wysokim pressingu Rakowa było naprawdę bardzo dużo przestrzeni za plecami. Mieliśmy jedną czy dwie sytuacje, w których powinniśmy coś więcej zdziałać i tego nie zrobiliśmy. (...) Mecze to też kwestia wykorzystania przestrzeni. I jeśli ją mamy, musimy to widzieć. Wielokrotnie rozmawiałem o tym z moimi zawodnikami, ale widzę, że to wciąż nie działa i mam nadzieję, że tę lekcję wszyscy razem odrobimy - powiedział Rumak.

- Piłkarze nic nie mówią, głowy są spuszczone. Powiedziałem im, co myślę na temat tego spotkania, co myślę na temat kolejnego spotkania i co to znaczy grać dla Lecha Poznań. Wszyscy muszą wiedzieć, co to znaczy grać dla Lecha Poznań i co to znaczy mieć ten herb na piersi. Powiedziałem moim piłkarzom, że zdecydowanie ważniejsze jest to, co jest z przodu koszulki, niż to, co jest z tyłu - podsumował trener Lecha.

Dzięki wygranej Raków awansował na piąte miejsce w tabeli. Drużyna Szwargi ma 39 punktów i traci sześć punktów do lidera - Śląska Wrocław. Mistrzowie Polski rozegrali jednak o jeden mecz mniej. Lech ma punkt więcej od Rakowa i jest tuż nad nim w tabeli.

Obie drużyny kolejne mecze rozegrają w sobotę na wyjeździe. Raków zagra z Puszczą Niepołomice (17:30), a Lech z Górnikiem Zabrze (20:00).