Kamil Zapolnik niewiarygodnym strzałem otworzył wynik niedzielnego spotkania pomiędzy Puszczą Niepołomice oraz ŁKS-em Łódź. W 29. minucie dostał piłkę, stojąc tyłem do bramki i zrobił coś, czego absolutnie nikt się nie spodziewał. Napastnik złożył się do niezwykle efektownego uderzenia przewrotką, które będzie bardzo mocnym kandydatem od najpiękniejszego gola sezonu. Nawet kibice rywali nagrodzili go oklaskami. Zapolnik skończył mecz z dubletem, ale to ŁKS cieszył się z wygranej, pierwszej od wielu miesięcy.

