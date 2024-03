Sensacyjny transfer Legii? Sięgnęli aż za ocean. Pomocnik na testach

Runda wiosenna nie jest udana dla Legii Warszawa. Nie dość, że odpadła w fatalnym stylu z Ligi Konferencji Europy, przegrywając aż 2:6 w dwumeczu z Molde, to jeszcze zawodzi w ekstraklasie. W minionej kolejce jedynie zremisowała 3:3 z walczącą o utrzymanie Koroną Kielce, choć prowadziła już 2:0 czy 3:1. Tym samym znajduje się na piątej lokacie w tabeli. Wielu ekspertów uważa, że tak rozczarowująca postawa wynika ze sporego osłabienia, do którego doszło zimą. W końcu z zespołu odeszli Bartosz Slisz i Ernest Muci. Niewykluczone jednak, że już wkrótce do ekipy dołączy jeden z amerykańskich talentów.

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarz Legii wywołał burzę. Fani byli wściekli

Legia Warszawa się zbroi. Sprowadziła Amerykanina. 17-latek miał już okazję się wykazać

Mowa o Taju Eaglestonie, a więc 17-letnim ofensywnym pomocniku, który w minionym sezonie wygrał młodzieżowe rozgrywki MLS Next Cup. Wówczas reprezentował barwy Los Angeles Galaxy. Obecnie natomiast gra dla drugoligowego Orange County SC. Niewykluczone, że już niebawem trafi na boiska ekstraklasy.

Zainteresowała się nim Legia. Co więcej, zrobiła już pierwszy krok, by ściągnąć zawodnika. Ba, sprowadziła go nawet do Warszawy! Jak donosi portal legia.net, Amerykanin przebywa w stolicy Polski już od czterech dni, gdzie przechodzi testy. Trenował już z rezerwami stołecznej ekipy, a także z drużyną do lat 19.

Co więcej, szkoleniowcy mogli zobaczyć go już w akcji. Dali mu szansę gry przez 45 minut w meczu towarzyskim juniorów starszych. Finalnie zespół wygrał 2:0 z drugoligową Pogonią Siedlce.

Jeśli testy przebiegną zgodnie z planem, to już wkrótce Eagleston najprawdopodobniej dołączy do ekipy wicemistrzów Polski. Wcześniej zainteresowanie młodziutkim pomocnikiem wyrażał też Club Brugge, ale nie udało mu się sfinalizować transferu.

Legia walczy o powrót do czołówki

Amerykanin może okazać się więc sporym wzmocnieniem dla Legii w przyszłości. Jak na razie zespół Kosty Runjaicia musi radzić sobie bez niego. W sobotnim wieczór mierzy się z Pogonią Szczecin. Ma więc szanse na to, by zbliżyć się do lidera. Obecnie do Śląska Wrocław traci osiem punktów. Legii pozostała już walka tylko na jednym froncie.