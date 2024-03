Legia znowu sprawiła duży zawód swoim kibicom. Z hitu niewiele wyszło

Była 49. minuta dotychczas ciekawego spotkania, ale z niewielką liczbą dogodnych okazji do zdobycia gola. To właśnie wtedy Valentin Cojocaru minął się z dośrodkowaniem Patryka Kuna, Josue zgrał natychmiast piłkę z woleja w polu karnym do Wszołka, a ten z trzech metrów strzelił głową do pustej bramki! Goście szybko odpowiedzieli. Bardzo pomógł im Burch, który popełnił fatalny błąd w środku pola. Pogoń zrobiła kontrę, Kamil Grosicki minął w polu karnym rywala zwodem na zamach, podał na trzeci metr, a tam Efthymios Koulouris wepchnął piłkę do siatki.

Miał być hit. Niestety nie był

Legia Warszawa grająca bez zawieszonych za żółte kartki Artura Jędrzejczyka i Radovana Pankova i z powracającym po jednomeczowym zawieszeniu Josue, sobotni mecz rozpoczęła identycznie jak poprzednie starcie z Koroną, od bardzo mocnego uderzenia. Z jedną różnicą. Wtedy w Kielcach po dwóch kwadransach prowadziła już 2:0 (dwa gole Blaza Kramera). Teraz od początku atakowała, dominowała (po zaledwie niespełna dwudziestu minutach miała aż pięć rzutów rożnych), ale nie potrafiła zdobyć gola.

Najlepszą szansę zmarnował Yuri Ribeiro. Po rzucie rożnym obrońca Legii Warszawa strzelił z trzech metrów, piłka otarła o Koutrisa i trafiła w słupek.

Pogoń miała problemy w ofensywie, nie potrafiąc stworzyć do przerwy dogodnej okazji. Goście mieli też inny kłopot, bo już po zaledwie dwunastu minutach z urazem głowy do szpitala pojechał bośniacki obrońca - Danijel Loncar.

Legia Warszawa po tym remisie ma w 23 meczach 38 punktów i do prowadzącego Śląska Wrocław traci aż siedem punktów. Pogoń jest trzecia z 40 punktami.

W następnej kolejce Legia Warszawa zagra na wyjeździe z Widzewem Łódź (niedziela, 10 marca, godz. 17.30), a Pogoń Szczecin podejmie Zagłębie Lubin (niedziela, 10 marca, godz. 15).

W innych sobotnich meczach Górnik Zabrze wygrał z Jagiellonią Białystok 2:1 (1:0), a lider - Śląsk Wrocław pokonał Widzew Łódź 2:1 (0:0)

Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 1:1 (0:0)